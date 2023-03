Zusätzliche Millionen für Geburtshilfe in Sachsen-Anhalt

Die geburtshilfliche Versorgung in den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt wird 2023 und 2024 mit jeweils rund 3,23 Millionen Euro gefördert (Sozialministerium Sachsen-Anhalt).

Die geburtshilfliche Versorgung in den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt wird 2023 und 2024 mit jeweils rund 3,23 Millionen Euro gefördert.

Magdeburg. Diese leistungsunabhängigen, zusätzlichen Mittel sollen die

Geburtshilfe unabhängig vom Fallkostenpauschalsystem absichern und die

entsprechenden Abteilungen in den Krankenhäusern unterstützen, teilte

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne in Magdeburg mit. Die Förderung richtet

sich an die Standorte, die eine Fachabteilung für Geburtshilfe oder eine

Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe vorhalten.

In Sachsen-Anhalt können 19 Krankenhausstandorte von der Förderung profitieren.

Damit werde auch die flächendeckende Versorgung im Land gestärkt, so die

Ministerin. Für die Versorgung der Geburtshilfe werden bundesweit aus der

Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für 2023 und 2024 jeweils 120 Millionen

Euro bereitgestellt und nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer

verteilt. Für Sachsen-Anhalt stehen demnach jeweils rund 3,23 Millionen Euro

zur Verfügung. Die standortindividuellen Förderbeträge sind vom

Landesgesundheitsministerium nach bestimmten Kriterien wie Vorhaltung einer

Fachabteilung für Pädiatrie, einer Fachabteilung für Neonatologie oder der

Geburtenzahl festgelegt worden.

Quelle: Sozialministerium Sachsen-Anhalt, 24.03.2023