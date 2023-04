2021 bundesweit etwa 6 Millionen Erwerbstätige in der Gesundheitswirtschaft

Baden-Württemberg: Jeder achte Erwerbstätige ist in der Gesundheitswirtschaft tätig (Statistikamt Baden-Württemberg).

Die Gesundheitswirtschaft ist ein beschäftigungsstarker Wirtschaftsbereich. Im Jahr 2021 waren in Baden-Württemberg rund 800.800 Erwerbstätige der Gesundheitswirtschaft zuzuordnen. Zur Gesundheitswirtschaft zählen eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen, allen voran das Gesundheits- und Sozialwesen

(darunter unter anderem Krankenhäuser und Arztpraxen), die Pharmaindustrie, Medizintechnik, gesundheitsrelevante Branchen des Groß- und Einzelhandels, wie

beispielsweise Apotheken, aber auch zum Beispiel die Forschung und Entwicklung

im Bereich der Biotechnologie und Medizin.

Jeder achte Erwerbstätige hatte hierzulande seinen Arbeitsplatz (12,7 %) in der

Querschnittsbranche »Gesundheitswirtschaft«. Bundesweit hatten im

Jahresdurchschnitt 2021 etwas mehr als 6 Millionen Erwerbstätige (13,4 %) einen

Arbeitsplatz in der Gesundheitswirtschaft.

Die Bruttowertschöpfung (BWS) in jeweiligen Preisen der Gesundheitswirtschaft

betrug im Jahr 2021 in Baden-Württemberg über 46,3 Milliarden Euro. Bundesweit

waren es knapp 336 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurde im

Länderschnitt ein Anstieg der preisbereinigten BWS von 6,9 % verzeichnet, in

Baden-Württemberg lag die Veränderungsrate bei +4,3 %.

Der Anteil der BWS der Gesundheitswirtschaft an der Gesamtwirtschaft (in

jeweiligen Preisen) fiel 2021 in den 16 Ländern sehr unterschiedlich aus.

Rheinland-Pfalz (16,9 %) oder auch Schleswig-Holstein (13,3 %) wiesen besonders

hohe Werte aus, in Bayern (8,4 %) lag der Anteil dagegen vergleichsweise

niedrig. Auch der Wert für Baden-Württemberg (9,6 %) befand sich 2021 unterhalb

des Länderdurchschnitts (10,4 %).

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 06.04.2023