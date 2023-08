Ba-Wü: Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit lagen bei 5.408 Euro

Gesundheitsausgaben im Südwesten erhöhten sich 2021 auf 60,1 Milliarden Euro (Statistikamt Baden-Württemberg).

In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2021 rund 60,1 Milliarden (Mrd.) Euro für Gesundheit ausgegeben. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nach den Berechnungen der Arbeitsgruppe »Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder (AG GGRdL)« weiter feststellt, stiegen die Gesundheitsausgaben gegenüber dem Vorjahr 2020 damit um 7,8 % stark an (Bundesdurchschnitt: +7,5 %). Dies war seit Beginn der Zeitreihe die bisher höchste Zuwachsrate der Gesundheitsausgaben.

Den größten Anteil der Gesundheitsausgaben trug 2021 in allen Ländern die »Gesetzliche Krankenversicherung«. In Baden-Württemberg entfielen auf diesen Ausgabenträger über 31,4 Mrd. Euro, bzw. gut 52 % der gesamten Gesundheitsausgaben. Dem Träger mit den hierzulande zweithöchsten Ausgaben, »Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck«, wurden im Jahr 2021 knapp 8,4 Mrd. Euro zugeordnet oder rund 14 % der Gesamtausgaben.

Werden die gesamten Gesundheitsausgaben zur Bevölkerung ins Verhältnis gesetzt, zeigt sich, dass Baden-Württemberg mit 5 408 Euro je Einwohnerin und Einwohner den im Ländervergleich zweitniedrigsten Wert im Jahr 2021 aufwies. Mit 6 036 Euro waren die Pro-Kopf-Ausgaben 2021 in Brandenburg am höchsten und mit 5 156 Euro in Bremen am niedrigsten. Im Länderdurchschnitt waren es 5 699 Euro.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 09.08.2023