Barmherzige Brüder Krankenhaus München zur fairsten gemeinnützigen Klinik Deutschlands gekürt (Pressemeldung).

Das Barmherzige Brüder Krankenhaus München wird vom F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen zur fairsten gemeinnützigen Klinik Deutschlands gekürt. Im Münchner Krankenhaus der Barmherzigen Brüder war die Freude über die Auszeichnung zum fairsten

gemeinnützigen Krankenhaus Deutschlands groß. Die Klinik erreichte 100 von 100 möglichen Punkten bei der Auswertung einer umfangreichen Internet-Datenanalyse des F.A.Z.-Instituts für Management-,

Markt- und Medieninformationen GmbH. Somit setzen die Münchner die Benchmark

(Vergleichsmaßstab) für alle gemeinnützigen Kliniken in Deutschland.

Geschäftsführerin Dr. Nadine Schmid-Pogarell sagt dazu: „Wir sehen die

Auszeichnung als Beweis, dass sich eine werteorientierte Führung nicht nur für

Patient:innen, sondern auch in der Zusammenarbeit mit begehrten Fachkräften

lohnt.“ Das zeigt sich ebenfalls bei den Krankenhäusern der Barmherzigen Brüder

in Regensburg und Schwandorf, die bei dieser neuen Studie die Plätze 16 und 26

belegen. Lediglich 50 Kliniken der gemeinnützigen Krankenhäuser Deutschlands

schafften überhaupt den Sprung über die 60 Punkte-Hürde.

Werte wie Fairness

Es gibt Fairplay im Sport und fair gehandelte Lebensmittel. Während hier die

Regeln klar sind, ist die Frage nach einem fairen Preis schon auch mal

Ansichtssache. Neu ist, dass der Begriff der Fairness auch in das Verhältnis

zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden eingezogen ist. Wo früher der

Arbeitsmarkt oft nach dem Angebot-und-Nachfrage-Gesetz geregelt wurde, spricht

man heute vermehrt über Werte. Werte wie Fairness. Aus Sicht von Mitarbeitenden

geht es sicherlich vorrangig um die Fairness des Unternehmens als Arbeitgeber.

Arbeitnehmer legen heute zunehmend Wert auf Unternehmen, die ihren

Mitarbeitenden besonders gute und faire Arbeitsbedingungen bieten. Das gilt

auch, oder speziell, für Krankenhäuser, vor allem hinsichtlich der besonders

umworbenen Pflegekräfte. Doch wie lassen sich faire Arbeitsbedingungen

erkennen? Wie bewerten? Und wie vergleichen?

Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH ist

dieser Frage nachgegangen und hat dafür zu rund 17.000 Unternehmen quer durch

alle Branchen Aussagen in den

Bereichen Produkt und Service, Preis-Leistung, Kundenzufriedenheit,

Arbeitgeber-Fairness und Nachhaltigkeit analysiert. So wird das Thema breit und

umfassend bewertet. Die Datenerhebung erfolgte mittels Social Listening. Circa

438 Millionen öffentlich zugängliche online-Quellen im Netz wurden mithilfe

einer speziell entwickelten Software dafür ausgewertet, zum Beispiel 53 Mio.

Webseiten, 6 Mio. Foren, 4 Mio. Nachrichtenseiten, 154 Mio. Blogs sowie

Pressemitteilungen und Social-Media-Kanäle. Bei der Ermittlung der fairsten

Vertreter jeder Branche wurden unter anderem positive und negative Nennungen zu

Themen wie Wertschätzung, Gleichberechtigung, Förderung und Fortbildung, aber

auch zu sozialer und ökologischer Verantwortung gegeneinander aufgewogen. Zur

besseren Vergleichbarkeit wurden die Kliniken in Deutschland schließlich noch

in drei Kategorien unterteilt: gemeinnützig, öffentlich sowie universitär.

„Starkes Signal für Mitarbeitende“

Das Institut betont, dass die Auszeichnung ein Gütezeichen für hohe Standards

im Unternehmen sein soll. Gegenüber Mitarbeitenden und Bewerbern könne so

aufgezeigt werden, welche Arbeitgeber besonders gute und faire

Arbeitsbedingungen bieten. Aus ganz Bayern konnte sich neben den Krankenhäusern

der Barmherzigen Brüder lediglich eine weitere Klinik unter den Top 50

platzieren. „Das ist schon fast ein Alleinstellungsmerkmal und ein starkes

Signal für bestehende sowie künftige Mitarbeitende“, freut sich Dr.

Schmid-Pogarell und fügt hinzu: „Fairness ist anständiges Verhalten gegenüber

anderen. Wir verbinden damit auch eine gerechte und ehrliche Haltung, ganz

besonders unseren Mitarbeitenden gegenüber.“

Selbstbewusst zählt die Geschäftsführerin des Krankenhauses Barmherzige Brüder

München auch einige Punkte von vielen auf, wegen derer ihr Haus in der

Fairplay-Liga der gemeinnützigen Kliniken den ersten Platz erringen konnte:

„Wir bezahlen unseren Mitarbeitenden attraktive und öffentlich nachvollziehbare

Tarifgehälter nach AVR-Caritas, kennen nahezu jedes existierende

Arbeitszeitmodell und setzen dabei auf Flexibilität und Familienfreundlichkeit

und wir bieten über den Krankenhausverbund vielfältige Rotations- und

Weiterbildungsmöglichkeiten an. Hinzu kommt unser Kinderbetreuungsangebot in

der hauseigenen KiTa, zusätzliche freie Tage an Weihnachten, Silvester sowie

privaten kirchlichen Festen und nicht zuletzt beliebte Feierlichkeiten für die

ganze Dienstgemeinschaft. Außerdem tragen unsere jährlichen

Geburtstagsgeschenke (Tee, Kaffee), die jeder Mitarbeitende erhält, das

Fair-Trade-Siegel. Wir versuchen Fairness jeden Tag zu leben.“

Quelle: Pressemeldung, 04.03.2022