Deutsche Medizintechnikindustrie mit Umsatzplus, doch Branchenklima trübt sich ein

Branchenverband SPECTARIS berichtet von deutlichen Umsatzsteigerungen 2021 / Bürokratieaufwand, Lieferkettenprobleme und steigende Kosten belasten die Unternehmen (Spectaris).

Die deutsche Medizintechnikindustrie wächst weiter: Nach Angaben des Deutschen Industrieverbands SPECTARIS zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für 2021 einen Umsatz von 36,4 Milliarden Euro, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 6,3 Prozent entspricht. Getragen wurde der Zuwachs von einem

starken Auslandsgeschäft. Der Auslandsumsatz legte um 7,4 Prozent zu und erreichte einen Wert von 24,2 Milliarden Euro. Die Exportquote blieb damit

stabil bei rund 66 Prozent. Während das Asien-Geschäft aufgrund von Lockdowns

und Reisebeschränkungen mit einem Wachstum von nur 2,8 Prozent relativ schwach

ausfiel, stiegen die Exporte in die EU und nach Nordamerika mit Zuwachsraten

von zwölf Prozent sprunghaft an. Der Inlandsumsatz lag mit 12,2 Milliarden Euro

um 4,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Beschäftigten stieg auf

rund 155.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was einer Steigerung um 1,7

Prozent entspricht.

Mit diesem Ergebnis befindet sich die Branche weiter auf einem Wachstumspfad,

der auch das erste Corona-Jahr 2020 bereits überstanden hatte. Im Gegenteil:

Damals erwirtschafteten die hiesigen Unternehmen mit 34,25 Milliarden Euro

einen um rund drei Prozent höheren Gesamtumsatz als noch 2019. Die Ursache für

dieses kontinuierliche Wachstum selbst in Pandemiezeiten, lag nicht zuletzt

daran, dass der weltweite Bedarf an Medizintechnik und Medizinprodukten, die im

Zusammenhang mit COVID-19 stehen, den Nachfragerückgang in anderen Bereichen

der Medizintechnikindustrie überkompensiert hat. „Wie erwartet hat die deutsche

Medizintechnikindustrie auch im vergangenen Jahr und zum Jahresbeginn 2022

ihren Erfolgskurs fortgesetzt. Der Ukraine-Krieg, Lieferkettenstörungen, die

Auswirkungen der europäischen Medizinprodukteverordnung und steigende

Material-, Energie- und Logistikkosten belasten aber zunehmend das Geschäft und

werden Spuren hinterlassen“, berichtet Dr. Martin Leonhard, Vorsitzender der

Medizintechnik bei SPECTARIS.

Nicht nur aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten durch den Krieg und einem

insgesamt schwierigen konjunkturellen Umfeld darf die aktuell noch positive

Umsatzentwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Branche vor enormen

Herausforderungen steht. Der stetig zunehmende Zulassungs- und

Bürokratieaufwand im Zusammenhang mit der neuen EU-Medizinprodukteverordnung

bringt viele, vor allem kleinere Hersteller, an ihre Belastungsgrenze und

schadet der Innovationskraft der Branche massiv. Laut einer aktuellen

gemeinsamen repräsentativen Umfrage des Deutschen Industrie- und

Handelskammertages (DIHK) mit MedicalMountains und SPECTARIS unter in

Deutschland ansässigen Medizintechnikunternehmen werden viele Medizinprodukte

als Folge der neuen EU-Verordnung schon jetzt vom Markt genommen, zahlreiche

weitere spätestens 2024 verschwinden, wenn die Übergangsfristen für

Bestandsprodukte auslaufen. Insbesondere drohen Nischenprodukte vom Markt zu

verschwinden. Wenn sich hierfür keine Alternativen am Markt finden lassen, sind

zudem Versorgungsengpässe in bestimmten Versorgungsbereichen nicht

auszuschließen.

Leonhard weiter: „Wir brauchen jetzt den Mut auf EU-Ebene, Regulierungen, die

nicht hinreichend zu mehr Sicherheit beitragen, kritisch zu hinterfragen und

gegebenenfalls zurückzufahren. Und es muss vermieden werden, dass sich der

ohnehin schon vorhandene Investitionsstau aufgrund des starken Kostendrucks

nach der Corona-Pandemie auf Seiten der Krankenhäuser und der Kostenträger

weiter vergrößert. Ansonsten schwächen wir den Forschungs- und

Innovationsstandort Europa und gefährden die Existenz vieler innovativer

Unternehmen und damit die mittelständisch geprägte Struktur der Branche in

Deutschland.“

Nach einem moderaten Start der deutschen Medizintechnikindustrie im ersten

Quartal 2022 mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent erwartet der Verband für das

Gesamtjahr ein deutlich niedrigeres Wachstum als im Vorjahr, was auch den stark

steigenden Regulierungskosten in den Unternehmen geschuldet ist. Dem stehen

allgemeine Wachstumstrends entgegen, die die Bremswirkung mildern: Die weltweit

alternde Bevölkerung, technologische Fortschritte und die Digitalisierung, die

weiter zunehmenden Investitionen der Emerging Markets in ihre

Gesundheitssysteme sowie die allgemein und allerorts steigende Bedeutung des

Gutes „Gesundheit“ kommen den deutschen Medizintechnik-Herstellern zugute. Bis

2025 prognostiziert Frost & Sullivan ein durchschnittliches jährliches Wachstum

des globalen Medizintechnikmarktes um 6,3 Prozent. Die Teilhabe der deutschen

Medizintechnik-Branche an diesem Potenzial wird zunehmend vom europäischen

Rechtsrahmen und einem positiven Innovations- und Investitionsklima in

Deutschland abhängen.

Hinweis für die Redaktionen: SPECTARIS erhebt die Branchenzahlen auf Basis der

Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Dabei handelt es sich um Angaben zu den

deutschen Betrieben zur Herstellung von Medizintechnik mit mehr als 20

Beschäftigten. Die Umsätze von Homecare-Unternehmen,

Hilfsmittel-Leistungserbringern und -Zulieferern, reinen

Vertriebsgesellschaften ohne hiesige Produktionsstätte sowie von

Komponentenherstellern sind nicht inkludiert. Die aktuelle Umfrage zur

EU-Medizinprodukteverordnung finden Sie hier.

Quelle: Spectaris, 03.06.2022