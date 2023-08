Forum eStandards legt Brancheninformation zu elektronischen Rechnungen vor

Forum eStandards legt Brancheninformation zu elektronischen Rechnungen und elektronischer Abwicklung von Geschäftsprozessen vor (BVMed, PDF, 2 MB).

Das Forum eStandards aus BVMed-Mitgliedsunternehmen, Krankenhaus-Einkaufsgemeinschaften und Krankenhäusern hat eine Brancheninformation Elektronische Rechnung (eInvoice) vorgelegt. Ziel ist der Ersatz von Papierrechnungen durch elektronische Rechnungen, um auf allen Seiten Prozessvereinfachungen und Kosteneinsparungen zu

erreichen. Das Thema ist hochaktuell, denn ab dem 27. November 2020 gilt die Verpflichtung für

Lieferanten, nur noch CEN-konforme eRechnungen an öffentliche Auftraggeber des

Bundes und des Landes Bremen zu senden“, so Digitalexpertin Natalie Gladkov vom

BVMed, die das Forum eStandards koordiniert. Alle Branchenpapiere des Forums

können unter www.bvmed.de/branchenpapiere heruntergeladen werden.

Die elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen hat in den vergangenen

Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz von elektronischen Rechnungen

birgt große Zeit- und Kosteneinsparpotenziale bei den Handelspartnern, wird

jedoch auch im regulatorischen Umfeld immer relevanter. Bereits im Jahr 2011

wurden Papierrechnungen und elektronische Rechnungen gleichgestellt und die

elektronische Rechnungslegung damit deutlich erleichtert.

Aktuell befindet sich die Branche nach Ansicht des Forums eStandards in einer

Übergangsphase: eRechnungen sind auf dem Vormarsch und viele

Branchenunternehmen sowie öffentliche Stellen arbeiten aktuell an der

Digitalisierung ihrer Rechnungsprozesse. Es sind jedoch noch längst nicht alle

Marktteilnehmer in der Lage, ausschließlich strukturierte Daten zu

verarbeiten.

„Mit der Brancheninformation und auf Basis der Expertise im Forum eStandards

möchte der BVMed seinen Mitgliedern und deren Kunden aus dem öffentlichen sowie

privaten Sektor trotz der aktuellen Übergangsphase einen Überblick über die

Formate von elektronischen Rechnungen sowie deren Vor- und Nachteile geben“,

erläutert BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll.

Detaillierte Informationen zu verschiedenen Aspekten der elektronischen

Rechnung stellt der BVMed zudem in einer FAQ-Broschüre zur eRechnung in

Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung. Die Broschüre beinhaltet Informationen

zu den gesetzlichen Vorgaben in der Umsetzung der EU-Norm im Bund und in den

Bundesländern sowie zur technischen Umsetzung der elektronischen Rechnung im

Gesundheitswesen. Sie kann ebenfalls unter www.bvmed.de/branchenpapiere

heruntergeladen werden.

Der BVMed vertritt als Wirtschaftsverband über 230 Industrie- und

Handelsunternehmen der Medizintechnik-Branche. Im BVMed sind u. a. die 20

weltweit größten Medizinproduktehersteller im Verbrauchsgüterbereich

organisiert. Die Medizinprodukteindustrie beschäftigt in Deutschland über

235.000 Menschen und investiert rund 9 Prozent ihres Umsatzes in die Forschung

und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. Der Gesamtumsatz der Branche

liegt bei über 33 Milliarden Euro. Die Exportquote beträgt rund 65 Prozent.

Quelle: Pressemitteilung, 24.11.2020