Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg 2022

Baden-Württemberg: Anstieg der Erwerbstätigenzahl in der Gesundheitswirtschaft (Statistikamt Baden-Württemberg).

Im Jahr 2022 belief sich die Bruttowertschöpfung (BWS) in jeweiligen Preisen in der baden-württembergischen Gesundheitswirtschaft auf über 47,4 Milliarden (Mrd.) Euro. Sie lag somit leicht über dem Wert in 2021 (47,2 Mrd. Euro). Die Gesundheitswirtschaft machte dabei insgesamt einen Anteil von

9,2 % an der Gesamtwirtschaft aus. Dies teilt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nach ersten Berechnungen der Arbeitsgruppe »Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder« (AG GGRdL) mit.

Preisbereinigt nahm die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft in

Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % ab. Zum Vergleich: Die

Bruttowertschöpfung der Gesamtwirtschaft in Baden-Württemberg stieg im selben

Zeitraum um 1,4 %.

Im Jahr 2022 zählte die Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg rund 803 800

Erwerbstätige. Somit hatte jede achte erwerbstätige Person im Südwesten ihren

Arbeitsplatz (12,6 %) in dieser Querschnittsbranche. Die Zahl der

Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft stieg 2022 um rund 11 100 Personen

bzw. 1,4 % an. Damit stieg die Erwerbstätigkeit in der Gesundheitswirtschaft

etwas stärker als in der baden-württembergischen Gesamtwirtschaft, welche einen

Zuwachs von 1,2 % verzeichnete.

Auf eine erwerbstätige Person entfiel 2022 in der baden-württembergischen

Gesundheitswirtschaft eine Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) von 59

002 Euro. Dies ist ein überdurchschnittlicher Wert im Ländervergleich:

Deutschlandweit lang die Bruttowertschöpfung 2022 im Schnitt bei 58 205 Euro.

Detaillierte und miteinander vergleichbare Ergebnisse aller 16 Länder für die

Jahre 2008 bis 2022 finden Sie im Statistikportal.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 07.06.2023