Ob Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder Kältemaschinen: In vielen Krankenhäusern stehen große Anlagen, die für die Einbindung erneuerbarer Energien fö:rderlich sind (Fraunhofer Umsicht).

Ob Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder Kältemaschinen – in vielen deutschen Krankenhäusern stehen Anlagen, die aufgrund ihrer Größe hervorragend geeignet sind, die Einbindung erneuerbarer Energien zu fördern sowie kurzfristige Strompreisschwankungen zu nutzen. Wie hoch das Potenzial der Lastverschiebung

konkret ist, haben das Fraunhofer UMSICHT, die Stadtwerke Bochum GmbH und das

Evangelische Krankenhaus Hattingen im Projekt »Hybrider Energiespeicher

Krankenhaus (HESKH)« untersucht. Eines ihrer Ergebnisse: Wenn alle KWK-Anlagen,

die aktuell in Krankenhäusern eingebaut sind, flexibel betrieben werden sowie

die Fahrweise nach den Marktpreisen für Strom optimiert wird, liegt – grob

geschätzt – ein Lastverschiebepotenzial von etwa 300 MW für positive und 200 MW

für negative Flexibilität vor.

Krankenhäuser als hybride Energiespeicher nutzen

© Fraunhofer UMSICHT

Schema des im Projekt »Hybrider Energiespeicher Krankenhaus (HESKH)«

entwickelten Optimierungsmodells.

Der Startschuss für das Projekt fiel im Oktober 2018. »Wir sind mit der

Zielsetzung angetreten, zu ermitteln, welches Potenzial für Lastverschiebungen

in Krankenhäusern vorliegt und welche wirtschaftlichen Vorteile sich daraus für

die Krankenhäuser ergeben«, erklärt Dr. Anne Hagemeier vom Fraunhofer UMSICHT.

»Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Prognose des Wärmebedarfs, der eine

wichtige Rolle bei der vorausschauenden Optimierung des Anlageneinsatzes

spielt.«

Energieverbräuche im Krankenhaus verstehen und Einsparpotenziale aufdecken

In einem umfangreichen Monitoring wurden über einen Zeitraum von mehr als einem

Jahr die Wärme- und Kältemengen im Evangelischen Krankenhaus Hattingen gemessen

und durch Kurzzeitmessungen einzelner Stromverbraucher und Abteilungen ergänzt.

Die Ergebnisse flossen in verschiedene, im Projekt erstellte Modelle ein und

erlaubten es, die Zusammensetzung der Energieverbräuche zu verstehen und

Einsparpotenziale aufzudecken. Gleichzeitig konnten durch eine Simulation von

Energieverbrauch und -versorgung Möglichkeiten zum Energiesparen und zur

Kostenreduktion aufgezeigt werden.

»Es zeigte sich, dass – wenn die Nennlast des Blockheizkraftwerkes (BHKW) des

Krankenhauses die Grundlast übersteigt und thermische Speicher vorhanden sind –

Flexibilität bereitgestellt und wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können.

Auch, wenn ein konstanter Strompreis verwendet wird«, so

UMSICHT-Wissenschaftler Sebastian Berg. »Gehen wir von einem dynamischen

Stromtarif aus, der sich an dem Börsenstrompreis orientiert, können die

Stromkosten zusätzlich um bis zu 15 Prozent reduziert werden. Die

Stromerzeugung mit dem BHKW erfolgt dann vorzugsweise zu Zeiten, in denen die

Strompreise hoch sind.«

Den vorausschauenden Betrieb mit Hilfe von Prognosemodellen in der Praxis

umsetzen

Um den vorausschauenden Betrieb in der Praxis umzusetzen, ist die Prognose von

Rahmenbedingungen notwendig. Dazu gehören die Energiebedarfe (Strom, Wärme

etc.), die Preisen für deren Ein- und Verkauf sowie nicht-steuerbare

Eigenerzeugungen (Photovoltaik, Solarthermie). »Um eine hohe

Prognosegenauigkeit zu erzielen, haben wir u.a. auf Basis künstlicher

neuronaler Netze unterschiedliche Prognosemodelle erstellt und anschließend

simulativ getestet«, beschreibt UMSICHT-Wissenschaftler Malte Stienecker das

Vorgehen. »Dabei konnten wir feststellen, dass die Prognoseabweichungen zwar

zum Teil durch den thermischen Speicher des Krankenhauses ausgeglichen werden

konnten, jedoch regelmäßig Anpassungen am ursprünglichen Anlagenfahrplan, der

mit den prognostizierten Daten erstellt wurde, notwendig waren, um auch den

tatsächlich auftretenden Wärmebedarf zu decken.«

Welche Mehrkosten dadurch im Betrieb anstehen, hängt sowohl von der Größe der

Abweichung als auch von ihrem Zeitpunkt ab. So waren vor allem in den

Wintermonaten vermehrte Fahrplananpassungen notwendig. Zu dieser Zeit laufen

allerdings – aufgrund des höheren Wärmebedarfs – die Spitzenlastkessel, die

kurzfristig und ohne Beeinträchtigung der Stromseite ihre Wärmeerzeugung

anpassen können. Anders in den Sommermonaten: Dann nutzt das Krankenhaus

ausschließlich das BHKW zur Wärmeversorgung, so dass sich Fahrplananpassungen

stärker auswirken, weil z.B. mehr Strom eingekauft werden muss.

Lastverschiebungspotenziale der Krankenhäuser in Deutschland

Die Projektergebnisse sind übrigens sowohl auf andere Krankenhäuser als auch

auf Gebäudetypen mit ähnlichen Anlagen bzw. ähnlicher Energieerzeugung

übertragbar – beispielweise Hotels, Schwimmbäder oder Gewerbebetriebe.

Sebastian Berg: »Wir haben eine Analyse der Krankenhauslandschaft in

Deutschland durchgeführt und dabei die ermittelten Lastverschiebepotenziale für

das Krankenhaus in Hattingen hochgerechnet. Ergebnis: Wenn alle KWK-Anlagen,

die aktuell in Krankenhäusern eingebaut sind, flexibel betrieben werden, liegt

ein Lastverschiebepotenzial von etwa 300 MW für positive und 200 MW für

negative Flexibilität vor – wenn die Fahrweise der Anlagen nach den

Marktpreisen für Strom optimiert wird.« Sprich: Durch eine verbesserte

Steuerung können Krankenhäuser zur Energiewende beitragen und gleichzeitig

Kosten sparen.

Quelle: Fraunhofer Umsicht, 14.07.2022