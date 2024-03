Krankenhäuser in Schleswig-Holstein 2020: Zahl der Beschäftigten gestiegen / Überdurchschnittlicher Zuwachs im Pflegedienst (Pressemitteilung).

Die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein beschäftigten am Jahresende 2020 insgesamt 41 319 Personen. Das sind vier Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Pflegedienst betrug der Personalzuwachs sogar sieben Prozent, so das Statistikamt Nord. Die Beschäftigten des Pflegedienstes stellten mit 16 167 Berufstätigen

die größte Gruppe unter den nichtärztlichen Krankenhausbeschäftigten. Insgesamt arbeiteten 34 432 Personen (83 Pro­zent der Beschäftigten) im nichtärztlichen

Bereich. Das sind vier Prozent mehr als ein Jahr zu­vor.

Weitere 6 887 Personen (17 Prozent der der Krankenhausbelegschaft) waren

Ärztinnen und Ärzte; ihre Zahl erhöhte sich um drei Prozent.

Hinweis:

In den Angaben sind Schülerinnen und Schüler bzw. Auszubildende, das Personal

der Ausbil­dungsstätten sowie Personen ohne direktes Beschäftigungsverhältnis

mit dem Krankenhaus („Leiharbeiter und -arbeiterinnen“) nicht enthalten.

Quelle: Pressemitteilung, 28.03.2022