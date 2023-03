Krankenhauszukunftsfonds: 3 Mrd. Euro Fördermittel nahezu vollständig ausgezahlt

Krankenhauszukunftsfonds: Das Zukunftsprogramm Krankenhäuser hat großen Anklang gefunden (Laut des Bundesamtes für Soziale Sicherung wurden die Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds nahezu komplett abgerufen).

Das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) hat die mit dem Krankenhauszukunftsfonds bereitgestellten Fördermittel in Höhe von rund 3 Mrd. Euro nahezu vollständig ausgezahlt. Die Mittel dienen der Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und die Informationssicherheit deutscher

Krankenhäuser. Über 6.000 Anträge auf Förderung von Digitalisierungsvorhaben hatten die Länder beim BAS bis zum 31. Dezember 2021 gestellt. Beispiele für

Digitalisierungsvorhaben sind die Einrichtung von Patientenportalen, Systeme

zur elektronischen Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen und die

Etablierung eines digitalen Medikationsmanagements. Nachdem im Juli 2021 die

ersten Fördermittel bewilligt wurden, konnte bis Anfang Juli 2022 bereits ein

Anteil von rund 2 Mrd. Euro bzw. 70 Prozent der zur Verfügung stehenden

Fördermittel an die Länder ausgezahlt werden.

Mit Blick auf den bevorstehenden Abschluss des Verfahrens erklärt Frank Plate,

Präsident des BAS:

„Das Zukunftsprogramm Krankenhäuser hat großen Anklang gefunden. Mit der

Bewilligung der letzten Anträge werden wir einen weiteren Meilenstein

erreichen. Dass die Fördermittel des Zukunftsfonds fast vollständig

ausgeschöpft wurden, ist eine gute Nachricht für alle Patientinnen und

Patienten. Die Umsetzung der geförderten Vorhaben wird sich spürbar auf die

Qualität der Versorgung im Krankenhaus auswirken.“

Das BAS wird die Vorhaben gemeinsam mit den Ländern weiter eng begleiten. Die

Prüfung der Verwendungsnachweise wurde bereits aufgenommen.

Quelle: Laut des Bundesamtes für Soziale Sicherung wurden die Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds nahezu komplett abgerufen, 28.02.2023