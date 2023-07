Landkreis und Stadt Bayreuth kooperieren ab 2022 in der Gesundheitsregion plus (Pressemitteilung).

Stadt und Landkreis Bayreuth machen bei der Gesundheitsregion plus ab 2022 gemeinsame Sache. Sowohl der Stadtrat als auch der Kreistag haben eine Zusammenarbeit in diesem Bereich befürwortet, die Themen Gesundheitsversorgung, Prävention und Pflege sollen nun gemeinsam angegangen werden. Der

Zuwendungsbescheid seitens des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Pflege liegt vor.

Ein wichtiges Handlungsfeld sehen die Verantwortlichen vor allem in der

Digitalisierung des Gesundheitssektors, um Verbesserungen in der allgemeinen

medizinischen Versorgung und im Pflegebereich zu schaffen. Hier wollen die

Beteiligten unter anderem stärker den Dialog zur Kassenärztlichen Vereinigung

Bayerns (KVB) suchen. Im Bereich Prävention sollen Schwerpunktthemen gemeinsam

mit den Partnern der Gesundheitsregion erarbeitet werden. Maßnahmen zu den

Themenfeldern gesunde Ernährung, verantwortungsvoller Alkoholkonsum und Demenz

stehen hier bereits fest.

Zum 01. Januar 2022 wird die Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus in

Vollzeit für die nächsten fünf Jahre besetzt und im Gesundheitsamt mit Sitz im

Landratsamt Bayreuth angesiedelt. Das Staatsministerium für Gesundheit und

Pflege hat für diesen Zeitraum eine Förderung in Höhe von 250.000 Euro

zugesagt, außerdem bringen Stadt und Landkreis Bayreuth Eigenmittel in Höhe von

knapp 90.000 Euro ein.

Landrat Florian Wiedemann wertet es als wichtiges Signal, dass die

Gesundheitsregionplus in die nächste Förderphase geht: „Gerade in Zeiten der

Corona-Pandemie ist es wichtiger denn je, die Herausforderungen im Gesundheits-

und Pflegesektor anzupacken. Wir haben gute Erfahrungen mit der

Gesundheitsregionplus gemacht – so zum Beispiel haben wir den Landkreis

Bayreuth stark ins Telemedizin-Netzwerk eingebunden. Dass wir die Projekte in

der Gesundheitsregionplus nun gemeinsam mit der Stadt Bayreuth machen, freut

mich umso mehr. Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut – da dürfen wir ohnehin

nicht in Grenzen denken.“

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger fügt an: „Mit der Zusammenarbeit haben wir

die Möglichkeit, eine koordinierte Vorgehensweise mit unseren wichtigen

Partnern im Gesundheitswesen voranzutreiben. Durch die Verknüpfung mit den

Fachabteilungen aus Stadt und Landkreis Bayreuth wird es möglich sein, geplante

Vorhaben gemeinsam umzusetzen. Ich blicke einer vertrauensvollen Zusammenarbeit

entgegen.“

Auf dem Foto: Landrat Florian Wiedemann (links) und Oberbürgermeister Thomas

Ebersberger machen die Gesundheitsregionplus zum Gemeinschaftsprojekt.

Quelle: Pressemitteilung, 24.11.2021