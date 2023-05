Medizinische Versorgungszentren (MVZ) stärker regulieren

Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein: Bundesregierung muss Medizinische Versorgungszentren stärker regulieren (Presseaussendung).

Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein wollen Medizinische Versorgungszentren (MVZ) im Sinne der Patientinnen und Patienten stärker regulieren. So sollen Monopolstellungen einzelner Träger verhindert und eine am Patientenwohl orientierte ambulante Versorgung gestärkt werden. Dazu haben die

drei Länder unter bayerischer Federführung eine gemeinsame Bundesratsinitiative entworfen. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, ein

MVZ-Regulierungsgesetz zu schaffen. Die Ministerräte in München und Mainz sowie

das Kabinett in Kiel gaben am Dienstag grünes Licht für den Vorstoß.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte in München: „Wir werden

unsere Initiative am kommenden Freitag in Berlin in den Bundesrat einbringen.

Damit fordern wir die Bundesregierung mit Nachdruck zum Handeln auf, denn

mehrere Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) aus den Jahren 2020

bis 2022, die bereits diverse Transparenz- und Regulierungsmaßnahmen zum

Gegenstand hatten, hat die Bundesregierung bislang leider nicht umgesetzt.“

Holetschek erläuterte: „Eine stärkere Regulierung ist dringend geboten.

Aufgrund des rasanten Wachstums bei den MVZ befürchten wir zunehmende

Konzentrationen und in einzelnen Regionen Abhängigkeiten von nur einem

Leistungsanbieter. Allein in Bayern ist die Zahl der MVZ seit deren Einführung

2004 von 9 auf 938 im August 2022 explodiert, rund 20 Prozent davon sind in der

Trägerschaft privater Krankenhäuser, über welche Finanzinvestoren oft ihre MVZ

betreiben. Zudem beobachten wir, dass gerade die Investoren ihre MVZ vor allem

in Ballungsgebiete verlagern, wo sie sich mehr Gewinn versprechen als auf dem

Land. All dies gefährdet eine flächendeckende und vielfältige ambulante

ärztliche Versorgung und muss verhindert werden.“

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch sagte: „Für die

Landesregierung zählen der Schutz von Patientinnen und Patienten, neben einer

guten gesundheitlichen Versorgung, zu den wichtigsten Anliegen. Patienten

müssen wissen, dass sich hinter einem MVZ und deren ärztlicher Leitung als

Eigentümer tatsächlich Finanzinvestoren verbergen, auch, um eine informierte,

freie Entscheidung für eine Arzt- oder Zahnarztwahl treffen zu können. Bei

investorengeführten Praxen kann darüber hinaus die Gefahr drohen, dass ein

besonderer Fokus auf teurere Diagnose- und Behandlungsformen gelegt wird und

damit die medizinische Grundversorgung nur an zweiter Stelle kommt. Uns ist

wichtig, eine dominierende Marktmacht von bestimmten MVZ-Trägern durch

regulierende Vorgaben zu verhindern. Es ist daher absolut notwendig, dass mit

diesem Antrag eine gesetzliche Regulierung von investorengestützten MVZ endlich

in greifbare Nähe rückt. Das schützt die Patientinnen und Patienten und sichert

die Qualität bei der medizinischen Versorgung.“

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken betonte: „MVZ

können einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung leisten. Die

Bundesregierung muss die Rahmenbedingungen aber so anpassen, dass eine

Trägervielfalt bei den MVZ erhalten bleibt und die ärztliche Unabhängigkeit

immer gewahrt bleibt. Zudem darf der Einstieg von Investoren nicht dazu führen,

dass junge Ärztinnen und Ärzte, die sich selbstständig machen wollen, im

Wettbewerb um Kassenarztsitze ausgebootet werden. Wirtschaftliche Interessen

müssen im Einklang mit der Versorgungssicherheit und einer guten medizinischen

Behandlung der Patientinnen und Patienten stehen können. Damit das gelingt,

sind Anpassungen des gesetzlichen Rahmens und mehr Transparenz notwendig, die

die Bundesregierung nun endlich einleiten muss.“

Die GMK hatte Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein am 27. März

beauftragt, den Entschließungsantrag für ein MVZ-Regulierungsgesetz in den

Bundesrat einzubringen. Zuvor hatte Bayern bereits eine Arbeitsgruppe der

Länder zu dem Thema geleitet und Lösungsvorschläge erarbeitet, die nun

Grundlage der Initiative sind.

Der Entschließungsantrag sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, vor allem:

– Die Schaffung eines bundesweiten MVZ-Registers und einer

Kennzeichnungspflicht für Träger und Betreiber auf dem Praxisschild, da die

realen Besitzverhältnisse meist nicht ersichtlich sind, vor allem nicht für die

Patienten vor Ort.

– Maßnahmen zur Begrenzung von Konzentrationsprozessen und

Monopolisierungstendenzen: So sollen Krankenhäuser künftig nur in einem Umkreis

bis zu 50 Kilometer von ihrem Sitz ein MVZ gründen können. Auch wird die

Einführung von Höchstversorgungsanteilen für Haus- und Fachärzte – sowohl

bezogen auf die arztgruppenbezogenen Planungsbereiche als auch auf den gesamten

Bezirk der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen – vorgesehen.

– Zudem enthält die Bundesratsinitiative Regelungen, um die Unabhängigkeit der

ärztlichen Berufsausübung im MVZ vor dem Einfluss von Kapitalinteressen zu

schützen, beispielsweise durch einen besonderen Abberufungs- und

Kündigungsschutz für die ärztliche Leitung und Vorgaben zu deren

Mindesttätigkeitsumfang.

Quelle: Presseaussendung, 09.05.2023