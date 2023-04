Neuer Haustarifvertrag am Uniklinikum Dresden

Das Uniklinikum Dresden und der Marburger Bund einigen sich auf einen neuen Haustarif (Medieninformation).

Gehälter für ärztliches Personal steigen 2023 in zwei Stufen um insgesamt fünf Prozent. Zahl der Bereitschaftsdienststunden wird gedeckelt und bei deren Überschreiten Zeitgutschriften eingeführt. Ärztinnen und Ärzte erhalten als Inflationsausgleich eine steuerfreie Einmalzahlung. Das

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Marburger Bund Landesverband Sachsen haben sich auf die Änderung des Haustarifvertrages für

die hier beschäftigten Ärztinnen und Ärzte geeinigt. Vorbehaltlich der

Zustimmung der übergeordneten Gremien werden die Tabellenentgelte in zwei

Stufen erhöht und es wurde eine Einmalzahlung vereinbart. Weitere wesentliche

Bestandteile des Vertrags sind Neuregelungen der Bestimmungen zur

Regelarbeitszeit sowie zu den Bereitschafts- und Rufdiensten der Ärztinnen und

Ärzte und neue Festlegungen zur Gestaltung der Dienstpläne. Der neu

ausgehandelte Tarifvertag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Nachdem wir im Februar mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di eine

Tarifverständigung für das nicht-ärztliche Personal aushandeln konnten, sind

nun auch die Vereinbarungen für die im Uniklinikum tätigen Ärztinnen und Ärzte

unterschriftsreif. Die jetzt ausgehandelten vertraglichen Regelungen schaffen

die Grundlage dafür, besser als bisher Überlastsituationen wirksam zu

vermeiden“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner

Uniklinikums. „Wir haben damit ein Paket geschnürt, das den besonderen

Bedürfnissen der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerecht wird.“

Die Einigung sieht steigende Entgelte in zwei Stufen vor: Rückwirkend zum 1.

Januar 2023 steigen die Gehälter des ärztlichen Personals um drei Prozent. Eine

weitere Erhöhung um zwei Prozent folgt am 1. Juli. Hinzu kommt eine mit dem

Juni-Gehalt steuerfrei ausgezahlte Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro.

Die Neuregelungen zu den Bereitschaftsdiensten der Ärztinnen und Ärzte des

Uniklinikums sehen eine reduzierte Obergrenze dieser Dienste von 96 Stunden pro

Monat vor. Diese Zahl darf nur in dem Fall überschritten werden, in der die

Patientensicherheit in Gefahr geraten könnte. Werden aus diesem Grund weitere

Dienststunden angeordnet, erhalten die Mitarbeitenden für diese Mehrleistung

Zeitzuschläge auf ihr Arbeitszeitkonto. Diese können dann zu einem späteren

Zeitpunkt als Freizeit ausgeglichen oder vergütet werden. Um arbeitsfreie

Zeiten besser planen zu können, haben sich Uniklinikum und Marburger Bund zudem

auf neue Regeln beim Erstellen der Dienstpläne geeinigt, die künftig mit einem

Vorlauf von sechs Wochen zu finalisieren sind. Im Falle kurzfristiger

Änderungen wird dies ebenfalls mit einem Zeitzuschlag kompensiert.

„Wie bereits im Fall des nicht-ärztlichen Personals haben wir bei den neuen

Regelungen des Haustarifvertrags genau auf die Aspekte geschaut, welche die

Ärztinnen und Ärzte im Arbeitsalltag wirksam entlasten können und mit denen

sich die Work-Life-Balance verbessern lässt“, sagt Frank Ohi, Kaufmännischer

Vorstand des Universitätsklinikums. „Wir glauben, gute wie praktikable Lösungen

für alle Beteiligten gefunden zu haben. Dies ist nicht nur im Sinne eines

weiterhin gut und effizient arbeitenden Klinikums sowie zufriedener

Mitarbeitender, sondern auch ein Signal dafür, dass wir weiterhin ein

attraktiver Arbeitgeber sind.“

Quelle: Medieninformation, 06.04.2023