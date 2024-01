NRW-Landesregierung beschließt Pflegebonus (Pressemitteilung).

Landesregierung beschließt Pflegebonus: Land übernimmt 106 Millionen Euro für Corona-Prämie - Minister Laumann: Wichtige Anerkennung für Leistung der Beschäftigten in der Altenpflege

Das nordrhein-westfälische Kabinett hat die Aufstockung des sogenannten

Pflegebonus für Beschäftigte in der Altenpflege auf bis zu 1.500 Euro

beschlossen.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit:

Das nordrhein-westfälische Kabinett hat am Dienstag, 26. Mai 2020, die

Aufstockung des sogenannten Pflegebonus für Beschäftigte in der Altenpflege auf

bis zu 1.500 Euro beschlossen. Die von der Bundesregierung geplanten maximal

1.000 Euro werden von der Landesregierung um bis zu 500 Euro aufgestockt. Die

dafür geplanten Mittel belaufen sich auf insgesamt rund 106 Millionen Euro.

„Ich freue mich sehr, dass die Arbeit der rund 260.000 Beschäftigten in der

Altenpflege mit dem Pflegebonus gewürdigt wird. Ich gönne ihnen den Bonus von

Herzen. Ich fordere diejenigen Arbeitgeber in der Pflege, die bisher keinen

Tarifvertrag einhalten, auf, endlich Tariflöhne zu zahlen. Wahre Würdigung von

Arbeit drückt sich auch durch tarifliche Entlohnung aus.“

Die am Freitag, 15. Mai 2020, vom Bundesrat beschlossene Initiative aus

Nordrhein-Westfalen bekräftigt die Notwendigkeit einer verbesserten,

allgemeinverbindlich und tariflich verankerten Vergütung für Pflegekräfte. Von

der Bundesregierung wird ein entsprechendes Konzept für eine solche bundesweite

Regelung erwartet. Minister Laumann dazu: „Bei aller Freude über die Prämie

werde ich nicht müde, zu betonen, dass die Prämie nur der erste Schritt sein

kann. Dauerhafte Wertschätzung kann es vor allem mit zwischen

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ausgehandelten, flächendeckenden

Tarifverträgen geben. Das hat auch der Bundesrat erkannt. Hierfür werde ich

mich beharrlich weiter einsetzen.“

Der Bundesgesetzgeber sieht eine Corona-Prämie auf Grundlage der Sozialen

Pflegeversicherung mit einer Staffelung der Prämie in fünf Gruppen zwischen 100

Euro und 1.000 Euro vor. Die Beträge können durch Land, Einrichtungsträger und

Arbeitgeber, deren Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer im Rahmen einer

Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrages

eingesetzt werden, entsprechend der Staffelung auf 150 Euro bis 1.500 Euro

erhöht werden.

Danach sind in Nordrhein-Westfalen folgende Prämienhöchstbeträge möglich.

Beschäftigte, die hauptsächlich in der direkten Pflege oder Betreuung arbeiten:

bis zu 1.000 Euro (Grundprämie) sowie bis zu 500 Euro (Landesaufstockung)

Weitere Beschäftigte, die mindestens 25 Prozent der Arbeitszeit in der direkten

Pflege und Betreuung mitarbeiten: bis zu 667 Euro (Grundprämie) sowie bis zu

333 Euro (Landesaufstockung)

Sonstige Beschäftige in den Pflegeeinrichtungen (z.B. Personal in der

Verwaltung, Küche, Haustechnik, Gebäudereinigung, Empfangssicherheitsdienst,

Garten-/Geländepflege, Wäscherei, Logistik sowie Personal, das nicht

unmittelbar oder mindestens bis zu 25 Prozent in der direkten Pflege arbeitet):

bis zu 334 Euro (Grundprämie) sowie bis zu 166 Euro (Landesaufstockung)

Die obenstehende Grundprämie orientiert sich an der Vollzeitbeschäftigung und

sieht anteilige Auszahlungen je nach Anstellungsart vor, zum Beispiel bei

Teilzeitbeschäftigung. Für Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr sowie

Auszubildende ist keine anteilige Auszahlung vorgesehen. Für sie gilt:

Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr: 100 Euro (Grundprämie) sowie 50 Euro

(Landesaufstockung)

Auszubildende: 600 Euro (Grundprämie) sowie 300 Euro (Landesaufstockung)

Wann die Prämie ausgezahlt werden kann, steht noch nicht fest. Das Zeitfenster

liegt zwischen Mitte Juli 2020 und Mitte Februar 2021. Die Zahlung liegt vor

allem in der Verantwortung der Pflegekassen und Einrichtungsträger bzw.

Arbeitgeber, denen das Gesetz die Verantwortung für die Auszahlung übertragen

hat. Nach den Zeitplanungen des Gesetzes haben die Pflegekassen

sicherzustellen, dass alle Pflegeeinrichtungen und Arbeitgeber eine

Vorauszahlung in Höhe der gemeldeten Beträge bis spätestens 15. Juli bzw. bis

15. Dezember 2020 erhalten. Die Pflegeeinrichtungen prüfen, ob eine

Prämienzahlung bereits durch eine andere Pflegeeinrichtung erfolgt ist oder

erfolgen könnte. Bis zum 15. Februar 2021 haben die Pflegeeinrichtungen und

Arbeitgeber nach Abschluss des Verfahrens den Pflegekassen die tatsächlich

ausgezahlten Prämien anzuzeigen.

Mit Stand 31. Dezember 2017 arbeiten in der ambulanten Pflege 83.864

Beschäftigte, davon 24.047 in Vollzeit und 25.687 in Teilzeit sowie 34.130

weitere Personen (z.B. geringfügig Beschäftigte oder Auszubildende). In der

stationären Pflege sind dies 175.888, davon 44.015 in Vollzeit, 65.961 in

Teilzeit und 33.112 weitere.

Quelle: Pressemitteilung, 26.05.2020