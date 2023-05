Transaktionen im Gesundheitswesen: Investoren greifen bei Arztpraxen zu, bevor Regulierung greift / PwC-Transaktionsmonitor Gesundheitswesen 2022/2023 (Pressemeldung).

Mit 186 Fusionen und Übernahmen ist trotz einiger Herausforderungen im Gesundheitswesen mehr Dynamik in dem Markt als in den Vorjahren / Wesentlicher Treiber sind Zukäufe von Praxen durch MVZ-Ketten, die von Finanzinvestoren und strategischen Investoren aus dem Ausland getätigt werden /

Im Krankenhaussektor steigt die Zahl von Verkäufen aus der Insolvenz / Auch in der Pflege erschweren höhere Kosten bei Personal, Miete und Energie Transaktionen

Düsseldorf, 2. Mai 2023

Trotz der angespannten Finanzlage und der bevorstehenden Reformen im deutschen

Gesundheitssektor ist viel Bewegung im Markt: Mit 186 Fusionen und Übernahmen

im Jahr 2022 entwickelt sich das Transaktionsgeschehen ausgesprochen dynamisch

und liegt klar über dem Vorjahr mit 172 Transaktionen. Das ist Ergebnis des

Transaktionsmonitors Gesundheitswesen 2022/2023 der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. Die meisten Transaktionen verzeichnet

der Bereich der niedergelassenen Leistungserbringer mit 57 Übernahmen, gefolgt

von Pflegebetrieben (45) sowie Pflegeimmobilien (36) und

Krankenhäusern/Fachkliniken (22).

Arztpraxen und Labore: Verschärfung der Regulierung treibt Käufe an

Für die Dynamik sorgt vor allem der Bereich der niedergelassenen Versorgung.

„Transaktionen in diesem Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als

verdoppelt. Den Trend befeuern vor allem fachfremde Finanzinvestoren und

strategische Investoren aus dem Ausland, die ihre Ketten von Medizinischen

Versorgungszentren (MVZ) um Praxiszukäufe erweitern wollen. Dahinter steckt aus

meiner Sicht eine Art Torschlusspanik, denn das Bundesgesundheitsministerium

plant eine Verschärfung der Regulierung, die Handlungsspielräume für private

Kapitalgeber potentiell stärker begrenzen könnte.“

Alexander von Friesen, Partner, Healthcare M&A, bei PwC Deutschland

Den Spitzenplatz nimmt dabei der Fachbereich Radiologie ein, der mit 18

Transaktionen beteiligt ist. Weitere Praxiszukäufe wurden durch verschiedene

Zahnarzt-Gruppen getätigt. So wird das Transaktionsgeschehen im Jahr 2023

voraussichtlich weiter geprägt werden durch Zukäufe von existierenden MVZ

Gruppen in der Hand insbesondere von Private Equity Investoren während sich

neue Investoren mit dem Einstieg in den ambulanten Markt aufgrund der noch

unklaren zukünftigen regulatorischen Situation vielleicht noch etwas

zurückhalten.

Krankenhäuser und Reha-Kliniken: Schwierige Finanzlage bremst M&A-Aktivitäten

Weitaus weniger dynamisch entwickelt sich der Krankenhaussektor mit 22

Übernahmen und Fusionen. Der Transaktionsmarkt im stationären Bereich wird vor

allem durch die schlechte Finanzlage vieler Kliniken beeinflusst. Lediglich

sechs Prozent der Krankenhäuser bewerteten ihre Finanzlage im Jahr 2022 als

gut, während 59 Prozent laut „Krankenhaus Barometer“ des Deutschen

Krankenhausinstituts (DKI) rote Zahlen schrieben. Vor allem kleinere Häuser

sind von dieser Entwicklung betroffen. Dadurch steigt die Zahl von Verkäufen

aus der Insolvenz.

„Anders als früher können notleidende Krankenhäuser nicht mehr darauf hoffen,

von großen privaten Krankenhausketten übernommen zu werden. In solchen Fällen

springen teilweise die Städte selbst ein, um den Fortbestand zu

gewährleisten.“

Dr. Alexander von Friesen, Partner, Healthcare M&A, bei PwC Deutschland

Zum Teil zeigen auch Private-Equity-Investoren oder strategische Investoren aus

dem Ausland Interesse an Häusern der Grund- und Regelversorgung, um MVZ-Ketten

aufbauen zu können. Insgesamt ist das Käuferfeld heterogen, neben privaten

Krankenhausbetreibern sind auch freigemeinnützige Träger aktiv. Dazu zählt

beispielsweise der Zusammenschluss Marienhaus-Gruppe und der St.

Franziskus-Stiftung im September 2022.

Auch im Bereich der Rehabilitation (ambulant und stationär) ist ein leichter

Rückgang des Transaktionsgeschehens zu beobachten. Im Jahr 2022 hat sich der

Markt zwar etwas erholt, aber noch nicht das Niveau aus der Zeit vor der

Pandemie erreicht.

Pflege: Zurückhaltung bei Investoren spürbar

Die derzeit angespannte Lage macht sich auch im Bereich der Pflege bemerkbar –

im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Transaktionen von 51 auf 45 gesunken.

Dieser Trend betrifft insbesondere Transaktionen mit Beteiligung von

Private-Equity-Investoren: Sie sind um rund ein Drittel zurückgegangen.

„Offenbar wirkt die derzeitige wirtschaftliche Lage mit hoher Inflation sowie

steigenden Kosten bei Energie und Personal abschreckend auf potenzielle

Investoren. Hinzu kommt: Wegen des Fachkräftemangels können viele Einrichtungen

nicht die angestrebte Belegungsquote erreichen.“

Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC Deutschland

Insgesamt hat sich die finanzielle Lage vieler Betreiber verschlechtert, sodass

es im Jahr 2023 zu weiteren Insolvenzen und Restrukturierungen kommen wird –

obwohl der Pflegebedarf nach wie vor hoch ist. Zurückhaltung zeigt sich auch im

Bereich der Pflegeimmobilien, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Die Zahl der Transaktionen ist gegenüber dem Vorjahr um sechs auf 36

Transaktionen gesunken.

„Dennoch gehen wir davon aus, dass der Bedarf an Pflegeimmobilien aufgrund des

demografischen Wandels weiter steigen wird und die Assetklasse für Investoren

attraktiv bleibt.“

Dr. Alexander von Friesen, Partner, Healthcare M&A, bei PwC Deutschland

Telemedizin: Abkühlung nach dem Pandemie-Schub

Im Bereich Telemedizin ist trotz aller zweifelsohne bestehenden Potenziale

etwas „Ernüchterung“ eingetreten: Ein Teil der Anbieter von digitalen

Gesundheitslösungen hat sich vom deutschen Gesundheitsmarkt zurückgezogen, weil

sich dieser zu langsam entwickelt, zum Beispiel das schwedische

Online-Gesundheitsunternehmen Kry. Während die Pandemie der Digitalisierung von

Gesundheit einen regelrechten Schub verliehen hat, schauen die Unternehmen

jetzt genauer hin. So ist die Zahl der Transaktionen 2022 nur leicht von fünf

auf acht gestiegen.

Quelle: Pressemeldung, 02.05.2023