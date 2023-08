Studie Krankenhaus und Arbeitgeberattraktivitaet

Studie: Das Krankenhaus als attraktiver Arbeitgeber (DKI, PDF, 3,8 MB).

Die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern, vor allem im Pflegedienst, ist aktuell und in Zukunft eine zentrale Herausforderung für die Krankenhäuser. Im Wettbewerb um Fachkräfte

gewinnen attraktive Arbeitsbedingungen deswegen zusehends an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund haben das Branchencenter Gesundheitswirtschaft der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BDO) und das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) eine repräsentative Krankenhausbefragung durchgeführt. Zentrales Ziel war es, ausgewählte Maßnahmen von Krankenhäusern zur Steigerung ihrer

Arbeitgeberattraktivität zu erfassen und zu vergleichen. Schwerpunkte bildeten das betriebliche Gesundheitsmanagement, die Personalentwicklung und Mitarbeiterakquise in der Pflege sowie die Familienorientierung im Krankenhaus.

Quelle: DKI, 08.01.2019