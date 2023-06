Stark gestiegene Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft in Thüringen im Jahr 2022 (Thüringer Statistisches Landesamt).

Wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilt, stieg die Bruttowertschöpfung (BWS) der Gesundheitswirtschaft in Thüringen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 3,7 Prozent. Damit erzielte Thüringen einen überdurchschnittlich hohen Zuwachs im Vergleich zur Summe aller Bundesländer

(+0,2 Prozent). Trotzdem blieb die Bruttowertschöpfung je erwerbstätige Person der Gesundheitswirtschaft Thüringens unter dem Durchschnitt im Bundesländervergleich, näherte

sich aber weiterhin an diesen an.

Nach aktuellen Berechnungen der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ betrug die BWS der Gesundheitswirtschaft im Jahr 2022 in Thüringen

7,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2021 stieg die BWS damit um 5,6 Prozent.

Preisbereinigt, also unter Berücksichtigung der Preisveränderungen, stieg sie

um 3,7 Prozent (alle Bundesländer: +0,2 Prozent).

Damit erzielte Thüringen im Bundesländervergleich den zweithöchsten Anstieg der

Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft, nachdem die Zuwachsraten in den

vergangenen 4 Jahren

hinter der bundesweiten Entwicklung zurückgeblieben waren. Vor allem die

ostdeutschen Bundesländer konnten im Jahr 2022 preisbereinigt positive und

überdurchschnittliche Veränderungsraten

der Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft erzielen.

Die Bruttowertschöpfung je erwerbstätige Person in der Gesundheitswirtschaft

lag im Jahr 2022 in Thüringen bei 54 124 Euro. Somit weist die Gesundheitswirtschaft eine

niedrigere Arbeitsproduktivität als die Gesamtwirtschaft auf (63 072 Euro).

Auch die Arbeitsproduktivität in der Summe der

Bundesländer lag mit 58 205 Euro in der Gesundheitswirtschaft höher als in

Thüringen. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Bruttowertschöpfung je erwerbstätige Person in der

Gesundheitswirtschaft in Thüringen preisbereinigt um 2,5 Prozent zu, während sie in der Summe der

Bundesländer um 1,3 Prozent sank. Damit näherte sich die Arbeitsproduktivität der Thüringer

Gesundheitswirtschaft weiter an die der Summe der Bundesländer an. Während die BWS je erwerbstätige

Person in Thüringen im Jahr 2008 noch knapp 7 000 Euro niedriger war als die

BWS je erwerbstätige Person im Bundesschnitt, lag sie im Jahr 2022 nur noch

rund 4 100 Euro darunter.

Bitte beachten:

Die Gesundheitswirtschaft umfasst in der wirtschaftszweigbezogenen Abgrenzung

der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG

GGRdL) gemäß Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008, WZ 2008) die

Erstellung und Vermarktung jener Güter und

Dienstleistungen, die der Bewahrung und Wiederherstellung der Gesundheit dienen

und von den verschiedenen Ausgabenträgern im Gesundheitswesen ganz oder teilweise erstattet

werden.

Die Bruttowertschöpfung ergibt sich aus dem Bruttoproduktionswert zu

Herstellungspreisen abzüglich der Vorleistungen zu Anschaffungspreisen. Sie

stellt also den im Produktionsprozess geschaffenen Mehrwert dar.

