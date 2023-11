Trägerwechsel vollzogen: Paracelsus Klinik Hemer wird Teil der DGD-Stiftung

Geplante Übernahme der Paracelsus Klinik Hemer durch die DGD-Stiftung abgeschlossen (Presseaussendung).

Seit 30. September gehört die Paracelsus Klinik Hemer endgültig zur Deutscher

Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH (DGD GmbH) im Unternehmensverbund der

DGD-Stiftung. Der Trägerwechsel erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2022.

Bereits im Juni hatten die beiden Krankenhausträger gemeinsam mit der Stadt

Hemer die geplante Übernahme der Paracelsus Klinik Hemer durch die DGD-Stiftung

und den angestrebten späteren Zusammenschluss der beiden Krankenhäuser

angekündigt. Nun liegt die Zustimmung behördlicher Gremien vor, Voraussetzung

für die Übergabe der Geschäftsanteile an die DGD-Stiftung. „Die regionale

Gesundheitsversorgung sicherzustellen und weiter auszubauen, ist unser

erklärtes Ziel“, erklärt Torsten Schulte, der künftig als Geschäftsführer die

Geschicke des Hauses verantwortet.

Wie zuversichtlich die Beschäftigten der Paracelsus Klinik Hemer ihrer Zukunft

unter dem Dach der DGD-Stiftung entgegensehen, zeigt sich auch an der Tatsache,

dass es in der zurückliegenden Übergangszeit keine Kündigungen gab. „Unsere

Beschäftigten wissen, dass der geplante Zusammenschluss der beiden Häuser uns

alle stärker macht, um die Herausforderungen im Gesundheitswesen, zuletzt die

neue Krankenhausplanung NRW, zu meistern. Ein erweitertes medizinisches Angebot

hätten wir als kleines Haus der Grund- und Regelversorgung alleine nicht

stemmen können, gemeinsam wird das jetzt möglich sein“, erklärt Barbara

Bieding, bisherige Klinikmanagerin der Paracelsus Klinik. So soll

beispielsweise eine pneumologische Früh-Reha das bisherige Angebot erweitern

und auch die palliativmedizinische Versorgung wird unter neuer Trägerschaft

weiter ausgebaut.

Unverändert wird die breit aufgestellte Grund- und Regelversorgung in den

Bereichen Notfallmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie mit

Wirbelsäulenchirurgie und Endoprothetik sowie Neurologie weitergeführt.

Mittelfristig steht der Ausbau ambulanter Leistungen und eine noch engere

Verzahnung von ambulanter und stationärer Gesundheitsversorgung auf dem

Aufgabenzettel. Die enge Zusammenarbeit der Paracelsus Klinik Hemer unter

anderem mit den Orthopädischen Praxen in Menden und Iserlohn auf dem Gebiet der

Endoprothetik ist ein bereits seit vielen Jahren umgesetztes Behandlungskonzept

entlang der gesamten Behandlungskette. Auch dem Fachkräftemangel wird man nun

gemeinsam entgegentreten. „Wir werden als nun großes Krankenhaus an

Attraktivität gewinnen. Fachkräften aus dem pflegerischen und ärztlichen

Bereich können wir ein sehr breit aufgestelltes medizinisches Spektrum mit

spannenden Aufgaben anbieten, einschließlich umfassenden

Weiterbildungsangeboten und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärt

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Westhoff, Ärztlicher Direktor der Lungenklinik.

In den vergangenen Wochen haben bereits zahlreiche Abstimmungstermine zwischen

den beiden Häusern stattgefunden. „Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft

hier am Standort Hemer. Durch den geplanten Zusammenschluss werden wir den

Gesundheitsstandort Hemer stärken und Arbeitsplätze sichern“, erklärt Dr.

Claudia Fremder, Fachlicher Vorstand der DGD-Stiftung.

„Der Trägerwechsel sichert die Arbeitsplätze der beiden Kliniken und die

Gesundheitsversorgung in unserer Stadt, dies ist ein Erfolg mit großer und vor

allem nachhaltiger Bedeutung!“, so Bürgermeister Christian Schweitzer.

Über die Einrichtungen:

Die Paracelsus Kliniken zählen mit 37 Einrichtungen an insgesamt 19 Standorten

zu den großen Klinikträgern in Deutschland. Bundesweit betreuen rund 4.600

Mitarbeiter jährlich knapp 73.000 stationäre Patienten. Das Unternehmen

erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 400 Mio. € im Jahr. Der Sitz der

Gesellschaft ist Osnabrück. www.paracelsus-kliniken.de

Die Paracelsus Klinik Hemer ist ein vom Versorgungsangebot her breit

aufgestelltes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 134 Betten im

Märkischen Kreis des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Die Klinik beschäftigt

ca. 250 Mitarbeitende. www.paracelsus-kliniken.de/akut/hemer/

Die DGD-Stiftung ist ein Verbund diakonischer Gesundheitseinrichtungen. Dazu

zählen in Deutschland Krankenhäuser, Rehakliniken, Medizinische

Versorgungszentren (MVZ), Senioreneinrichtungen sowie zwei Pflegeschulen.

Insgesamt arbeiten rund 3.000 Menschen für die Organisation. Die DGD-Stiftung

ist Mitglied der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und

Kurhessen-Waldeck e.V.. Darüber hinaus gehört sie zum Gnadauer

Gemeinschaftsverband: www.dgd-kliniken.de

Die DGD Lungenklinik Hemer ist ein anerkanntes und mehrfach zertifiziertes

Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie, Strahlentherapie, Radiologie,

sowie Anästhesiologie/operative Intensivmedizin mit insgesamt 223 Betten. In

enger Verzahnung der einzelnen Fachdisziplinen und täglichen

Tumor-/Fallkonferenzen werden jährlich rund 8.500 Patienten stationär

behandelt. Die Einrichtung beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und wurde

mehrfach als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet:

www.lungenklinik-hemer.de

Quelle: Presseaussendung, 04.10.2022