Treffen der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen

Ministerpräsident Boris Rhein wirbt für einen Medikamentengipfel. „Die Knappheit bei Medikamenten für Kinder war ein Warnschuss. Wir müssen die gesetzlichen Regelungen und die Strukturen auf allen Ebenen grundlegend überprüfen und schauen, welche Änderungen notwendig sind, um Versorgungsengpässe

künftig zu verhindern. Bund, Länder, Ärzteschaft, Apotheker und Pharmaindustrie sollten sich nun gemeinsam an einen Tisch setzen. Wir

brauchen grundsätzliche Lösungsstrategien zur sicheren Arzneimittelversorgung

in Deutschland“, sagte Ministerpräsident Boris Rhein am Montag in Wiesbaden. Er

hatte zur Lenkungskreissitzung der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen in

die Staatskanzlei geladen. Der Zusammenschluss aus Vertreterinnen und

Vertretern der Hessischen Landesregierung, von Unternehmen der hessischen

Gesundheitsindustrie, vom Landesbezirk Hessen-Thüringen der IG BCE und von

hessischen Hochschulen arbeitet an Konzepten, um den Gesundheitsstandort Hessen

zu stärken.

Heimische Arzneimittelproduktion und europäische Zusammenarbeit stärken

„Erkältungs- und Grippewellen werden genauso wiederkommen wie Pandemien. Die

verkrusteten Strukturen bei der Zulassung und Herstellung von Medikamenten

müssen aufgebrochen werden“, sagte Rhein weiter und fügte hinzu: „Wir müssen

europaweit stärker zusammenarbeiten und die heimische Produktion stärken – vor

allem auch durch schnellere Genehmigungsverfahren bei der Zulassung und

Herstellung von Arzneimitteln. Mit dem Aufbau des Biontech-Werks in Marburg

haben wir in Hessen gezeigt, wie es geht. Die aktuellen Lieferengpässe bei

Medikamenten machen deutlich, dass die Versorgung mit Arzneimitteln in

Deutschland nur mit einer innovativen und leistungsstarken Gesundheitsindustrie

sichergestellt werden kann. Dafür braucht es eine starke Pharmaindustrie mit

Zukunftsinvestitionen am Standort Deutschland. Ich habe mich deshalb Anfang

November bei der Bundesregierung für die Teilnahme Deutschlands am

EU-Förderprogramm ,IPCEI Health' eingesetzt.“

Dr. Boris Bromm von Fresenius Kabi Deutschland und Leiter der Arbeitsgruppe

Versorgungsicherheit in der Initiative veranschaulichte die angespannte Lage

bei der Medikamentenversorgung: „In den letzten Monaten hat sich die Lage bei

der Versorgung von Arzneimitteln erheblich verschlechtert. Betroffen waren und

sind zum Teil noch Fiebersäfte, Antibiotika und Insuline, aber auch

Krebsmedikamente und Immunglobuline. Dies hat Auswirkungen auf besonders

vulnerable Gruppen wie Kinder und chronisch kranke Patientinnen und Patienten.

Die Initiative hat Lösungsvorschläge erarbeitet, die die Versorgungssicherheit

langfristig stabilisieren sollen. Fehlentwicklungen, wie sie unser

Gesundheitssystem in der Vergangenheit im Bereich der patentfreien Arzneimittel

zugelassen hat, dürfen nicht fortgesetzt werden.“

Gesundheitsminister Kai Klose betonte die Bedeutung einer verlässlichen

Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln von hoher Qualität

und zu angemessenen Preisen: „Deshalb bringen wir das Thema seit Jahren immer

wieder auch in der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister (GMK)

intensiv ein. Auf Initiative Hessens wurden zum Beispiel der GMK-Beschluss zur

verbesserten Verfügbarkeit von Gentherapien, die Initiative zur Verbesserung

der Versorgungslage mit Blutplasma sowie Ende Januar der Beschluss zu

sogenannten Orphan Drugs für Menschen, die an seltenen schweren Erkrankungen

leiden, gefasst. Die große Herausforderung besteht darin, auch künftig Anreize

für Innovationen zu bieten und gleichzeitig die Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit

von Arzneimitteln zu gewährleisten." Er unterstütze auch die Forderung mehrerer

Länder, den Pharma-Dialog der Bundesregierung unter Beteiligung der Länder

fortzusetzen, äußerte Klose weiter.

Hessen muss wieder die Apotheke Europas werden

Ministerpräsident Rhein sagte, die Landesregierung mache sich mit großem

Engagement für die hessische Gesundheits- und Pharmaindustrie stark. „In der

Initiative Gesundheitsindustrie Hessen entwickeln wir gemeinsam mit Wirtschaft

und Wissenschaft den Standort Hessen. Unser Ziel ist es, die Menschen in

unserem Land jederzeit mit qualitativ hochwertigen Arzneimitteln versorgen zu

können. Daher setzen wir uns auch dafür ein, dass Arzneimittel wieder stärker

in Europa produziert werden – vor allem in Hessen. Hessen war einmal die

Apotheke Europas. Das muss Hessen wieder werden.“

Rhein dankte der chemisch-pharmazeutischen Branche vor allem für ihre

Leistungen während der Corona-Pandemie und kritisierte den

Bundesgesundheitsminister für die Finanzreform zur Stabilisierung der

gesetzlichen Krankenversicherung. „Das Finanzstabilisierungsgesetz schadet dem

Pharmastandort Hessen. Die Herstellerabgabe für Arzneimittel wird um fünf

Prozentpunkte erhöht – zwar zeitlich befristet, aber zusammen mit anderen

Maßnahmen wird das die Pharmaindustrie Milliarden von Euro kosten und die

Anreize für Innovationen und Forschungsaktivitäten verringern. Zudem gefährden

die Maßnahmen die Produktion in Deutschland und der Europäischen Union“, sagte

Rhein und ergänzte: „Um den Produktionsstandort zu stärken, bedarf es einer

vernünftigen Strategie. Versorgungsrelevante Arzneimittel dürfen nicht

ausschließlich aus Drittstaaten importiert werden. Es bedarf zügiger,

rechtssicherer und vor allem wettbewerbsfähiger Genehmigungsverfahren. Zudem

müssen die Produktionsbedingungen für biologische und biotechnologisch

hergestellte Arzneimittel in Deutschland und der EU attraktiv gehalten und die

Fehler vermieden werden, die zu einer Produktionsverlagerung bei Generika

geführt haben.“

Hessens Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Philipp Nimmermann verwies auf die

Leistungsstärke der hessischen Gesundheitswirtschaft: „Die industrielle

Gesundheitswirtschaft gehört zum wirtschaftlichen Kern Hessens – mit 95.700

Erwerbstätigen ist sie der größte Industriearbeitgeber in Hessen, ihre

Bruttowertschöpfung liegt bei rund 10,5 Milliarden Euro. Das ist auch Ergebnis

umfangreicher Investitionen und Innovationen der Unternehmen.“

Unternehmen bereits stark belastet durch Energiekrise

Dr. Matthias Wernicke, Geschäftsführer der Merck Healthcare Germany GmbH und

Mitglied im Lenkungskreis der Initiative, machte die Notwendigkeit

produktionsfreundlicher Rahmenbedingungen deutlich: „Politik ist hier

gefordert, durch entsprechende Rahmenbedingungen dafür Sorge zu tragen, dass es

nicht zu einer Deindustrialisierung kommt. Aktuell werden die Unternehmen

bereits durch hohe Energiekosten und langsame Genehmigungsverfahren in ihrer

Investitionsbereitschaft gehemmt. Zusätzlich wirkt eine Politik, die trotz der

Lippenbekenntnisse im Koalitionsvertrag Innovationen nicht wertschätzt – wie im

jüngsten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz von Gesundheitsminister Lauterbach –

als gravierendes Hemmnis für Investitionsvorhaben in Deutschland.“

Sabine Süpke, Landesbezirksleiterin der IGBCE Landesbezirk Hessen-Thüringen,

ergänzte: „Innovationsfreundliche politische Rahmenbedingungen sind notwendig,

um den Gesundheitsstandort Hessen mit seinen wertvollen Arbeitsplätzen zu

erhalten und weiter auszubauen.“ Der außergewöhnliche Tarifabschluss 2022

stärke zusätzlich den hessischen Standort der Gesundheitsindustrie.

„Gesundheitsindustrie ist bereit dazu“

„Wer Produktion und Forschung ziehen lässt, kreiert mittel- bis langfristige

Versorgungsengpässe“, sagte Prof. Dr. Jochen Maas, Forschungsleiter bei Sanofi

Deutschland und Leiter der Werkstatt Wissenschaft und Forschung in der

Initiative. Er wies darauf hin, dass die Gesundheitsindustrie in der Pandemie

ihre Agilität unter Beweis gestellt habe und neue Kooperationen rund um die

Impfstoffherstellung und -abfüllung zum Nutzen aller eingegangen sei. „Mit

diesem Mindset ist es uns in der Pandemie gemeinsam gelungen, einen neuen

Impfstoff in nur elf Monaten zur Marktreife zu bringen. Diese Einstellung

sollten wir uns auch für die Zukunft und für andere Arzneimittel bewahren, die

Gesundheitsindustrie ist bereit dazu“, sagte Maas. Darüber hinaus gelte es, den

Standort Hessen und Deutschland im Bereich der klinischen Studien wieder

deutlich zu stärken und den verlorenen Spitzenplatz in Europa wieder zurück zu

erarbeiten.

Wissenschaftsstaatssekretärin Ayse Asar wies darauf hin, dass die

Landesregierung die Forschung und Entwicklung im Pharma- und Chemiebereich

fördere. „Seit 2008 haben wir hier in Hessen dafür insgesamt eine Milliarde

Euro in die Hand genommen. So konnte auch das LOEWE-Zentrum ,Translationale

Medizin und Pharmakologie' gegründet werden. Es ist so erfolgreich, dass es in

ein Bund-Länder-finanziertes Fraunhofer-Institut umgewandelt wurde. Ein

weiterer wichtiger Player ist das House of Pharma, das relevante Akteure

vernetzt. Auch der Standort Marburg ist eine Säule im Bereich der

Spitzenforschung.“

Spitzenforschung komme am Ende dem Wirtschaftsstandort Hessen zu Gute,

erläuterte Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Direktor des Instituts für klinischen

Pharmakologie der Goethe-Universität Frankfurt, Institutsleiter des

Fraunhofer-Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie, ITMP und

Mitglied im Lenkungskreis der Initiative. „Die Gesundheitsforschung in Hessen

sichert nicht nur die künftige technologische Souveränität, sondern zeichnet

sich auch durch eine signifikante ökonomische Hebelwirkung aus. Ein aktuelles

Wertschöpfungsgutachten der Forschungsgruppe marktorientierte

Unternehmungsführung an der Technischen Universität Dresden zeigt, dass jeder

vom Land Hessen in anwendungsorientierte Forschung investierte Euro mit einem

Hebel von circa 3,5 an direkten und indirekten Steuern zurückfließt.“

„Zum Wohle der Allgemeinheit und zum Schutz der Patientinnen und Patienten“

Innovative digitale Ansätze sind für eine erfolgreiche Entwicklung der

Gesundheitsindustrie fundamental. Die Nutzung von Gesundheitsdaten trage dazu

bei, Innovationen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln

voranzutreiben. Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus sagte:

„Hessen ist einer der Top-Wirtschaftsstandorte in Europa, und Künstliche

Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Eine wichtige

Grundlage für den erfolgreichen Einsatz von KI im Gesundheitswesen sind Daten.

Deshalb müssen wir gemeinsam stetig an den optimalen Rahmenbedingungen

arbeiten, um Daten zum Wohle der Allgemeinheit und zum Schutz der Patientinnen

und Patienten nutzen zu können, ohne die Datenhoheit des Einzelnen zu

gefährden. Ich freue mich daher, dass die Landesregierung in so regem Austausch

zu diesem Thema mit der Initiative Gesundheitsindustrie steht und wir gemeinsam

Lösungsansätze erarbeiten, die in Hessen und darüber hinaus die Wichtigkeit des

Themas verdeutlichen sollen.“

Olaf Weppner, Geschäftsführer AbbVie Deutschland und Mitglied im Lenkungskreis

der Initiative, hob hervor: „Um das Potential von Gesundheitsdaten auch in

Deutschland nutzen zu können, ist es zentral, dass der Zugang zu

pseudonymisierten oder anonymisierten Gesundheitsdaten nicht vom

Forschungsträger abhängig sein darf, sondern auch für die privatwirtschaftliche

Forschung zugänglich ist, wie zum Beispiel beim Forschungsdatenzentrum.“ Die

Nutzungsregeln müssten klar und einheitlich gestaltet sein, wenn man im

internationalen Forschungswettbewerb eine Spitzenposition einnehmen wolle.

Quelle: Pressemeldung, 13.02.2023