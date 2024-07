Uniklinika in Finanznot: Neuausrichtung der Krankenhausversorgung dringend erforderlich (VUD).

Für die deutschen Universitätsklinika war das Corona-Jahr 2020 auch finanziell ein schwieriges Jahr. Die aggregierten Jahresergebnisse 2020 der Uniklinika weisen ein Rekorddefizit von rund 544 Millionen Euro aus. Ohne die zusätzliche Unterstützung der Länder hätte das Defizit sogar fast eine Milliarde

Euro betragen.

„2020 war für die Uniklinika ein besonderes Jahr – in jeglicher Hinsicht. Sie

haben eine zentrale Rolle in der Behandlung der schwer erkrankten

COVID-19-Patientinnen und Patienten und gleichzeitig wichtige

Koordinierungsaufgaben in ihren Regionen übernommen. Die Jahresergebnisse sind

aber nicht einzig und allein auf die Pandemie zurückzuführen. Auch 2019 gab es

bereits hohe Defizite“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, 1. Vorsitzender des VUD.

Fast zwei Drittel der Uniklinika weisen 2020 ein negatives Gesamtergebnis aus –

so viele wie noch nie seitdem der Verband der Universitätsklinika Deutschlands

(VUD) diese Zahlen erhebt. Besserung ist nicht in Sicht. Weniger als die Hälfte

der Uniklinika gehen davon aus, dass sich ihre Finanzsituation in den nächsten

fünf Jahren verbessert.

Anja Simon, 2. Vorsitzende des VUD, betont: „Die Kostensteigerungen der letzten

Jahre prägen die wirtschaftliche Situation der Universitätsklinika. Gerade die

Personalkosten steigen enorm – insbesondere durch Tarifsteigerungen und den

notwendigen Aufbau zusätzlicher Stellen. Gleichzeitig bestehen weiterhin große

Defizite im Krankenhausfinanzierungssystem, welches die besondere Rolle der

Universitätsklinika nicht ausreichend abbildet.“

Prof. Dr. Jens Scholz macht deutlich: „Die Pandemie hat unter einem Brennglas

die Schwächen des Gesundheitswesens und die Stärken der Universitätsmedizin

gezeigt. Regionale Netzwerke mit Universitätsklinika im Zentrum sind das Modell

der Zukunft. Gleichzeitig muss das DRG-System weiterentwickelt und verstärkt

nach den Versorgungsstufen differenziert werden. Die derzeitigen

Koalitionsverhandlungen müssen dies aufgreifen und so die Belange der

Uniklinika in den Mittelpunkt rücken.“

Der Verband der Universitätsklinika Deutschlands vertritt die Interessen aller

35 Universitätsklinika. Zur Vergleichbarkeit der Daten im Zeitverlauf handelt

es sich in der vorliegenden Auswertung um die Jahresergebnisse von 31

Universitätsklinika, von denen Daten über die vergangenen sechs Jahre

vorliegen. Für das Jahr 2020 sind die Jahresergebnisse von zwei

Universitätsklinika noch vorläufig.

Quelle: VUD, 21.10.2021