VdPB bringt Studie zum regionalen Pflegepersonalbedarf in Bayern auf den Weg - Deutsches Institut für Pflegeforschung (dip) und AGP Sozialforschung Freiburg mit Monitoring des Pflegepersonalbedarfs in Bayern beauftragt / Ergebnisse der ersten Studie schon 2021 / Regelmäßiges Monitoring geplant (Pressemitteilung).

Während der aktuellen COVID-19-Pandemie zeigt sich noch deutlicher als zuvor, dass gesicherte Daten zu Bedarf und Verfügbarkeit von Pflegepersonal für eine krisenfeste Planung der Gesundheitsversorgung unerlässlich sind. Bis heute werden sie zwar an zahlreichen unterschiedlichen Stellen erhoben, allerdings

nicht zentral erfasst und schon gar nicht regional differenziert ausgewertet.

Die empirische Ermittlung solcher Daten gehört zu den gesetzlich festgelegten

Aufgaben der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB). Nach intensiver

Vorbereitung konnte jetzt in einem ordentlichen Vergabeverfahren das Deutsche

Institut für Pflegeforschung (dip) unter der Leitung von Prof. Dr. Michael

Isfort in Zusammenarbeit mit der AGP Sozialforschung Freiburg für eine breit

angelegte Monitoring-Studie in Bayern gewonnen werden.

In welchem Landkreis, in welcher Region Bayerns werden wie viele Pflegekräfte

in Kliniken, in der Langzeitpflege, in der häuslichen Versorgung benötigt? Wie

ist der aktuelle Stand, wie die Prognose? Wie ist die aktuelle

Stellenbesetzung? Wie viele Pflegefachpersonen stehen zur Verfügung? Welche

Entwicklung zeichnet sich anhand der demografischen Daten der Berufsgruppe in

einzelnen Regionen ab? Nicht zuletzt die Abrufe der Freiwilligen-Daten durch

die Landkreise aus dem von der VdPB installierten Pflegepool Bayern belegen,

wie unterschiedlich die Bedarfe und die zur Verfügung stehenden pflegerischen

Ressourcen in den einzelnen Regionen des Freistaats sind. Zugleich ist mit dem

Ausruf des Katastrophenfalls für Bayern die Sicherheit der pflegerischen

Versorgung auf eine harte Probe gestellt worden. Umso bedeutender ist nach

Ansicht der VdPB die jetzt angestoßene Studie: Am Tag der Pflegenden startete

das dip in allen Pflegesettings das Projekt, das das Institut AGP

Sozialforschung um unterschiedliche regionale Nachfragemuster für die

Langzeitpflege ergänzen wird. VdPB-Präsident Georg Sigl-Lehner freut sich, zwei

so renommierte Institute mit dem Pflegemonitoring beauftragen zu können: „Die

Studie wird wichtige Erkenntnisse liefern und uns für unsere Arbeit auch

endlich relevante Antworten auf Fragen bieten, die sich schon lange und vor

allem mit hoher Dringlichkeit stellen.“

Prof. Dr. Michael Isfort, geschäftsführender Vorstand des dip, sieht darüber

hinaus großes Potenzial für die Studie: „Das Pflegemonitoring in Bayern könnte

beispielgebend für Deutschland sein. Eine sektorenübergreifende und

regionalisierte Pflegekräftebedarfsermittlungen – das ist Neuland.“ Die ersten

Ergebnisse sollen bereits 2021 auf Regionalkonferenzen in Bayern vorgestellt

werden. Die VdPB plant, das Pflegemonitoring als regelmäßige jährliche Studie

zu etablieren.

Die VdPB

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) ist eine Körperschaft des

öffentlichen Rechts und ein unabhängiges Sprachrohr von und für professionelle

Pflegekräfte in Bayern. Die VdPB wurde 2017 auf Grundlage des vom Bayerischen

Landtag verabschiedeten Pflegendenvereinigungsgesetz gegründet und hat unter

anderem die Aufgabe, die Qualität der Pflege weiterzuentwickeln – sowohl im

Interesse der Berufsgruppe als auch für die Versorgungssicherheit für die

Menschen in Bayern. Dazu wirkt die VdPB an Gesetzgebungsverfahren mit und

vertritt die Pflegenden in Gremien wie beispielsweise dem

Landespflegeausschuss. Zudem berät sie ihre Mitglieder kostenlos in

berufsrechtlichen, berufsethischen und fachlichen Fragen und engagiert sich für

die Fort- und Weiterbildung der beruflich Pflegenden. Die VdPB ist außerdem die

für die Registrierung der Praxisanleitungen in der Pflege und die Erfassung der

Fortbildungsnachweise für Praxisanleitungen zuständige Behörde. Die

Mitgliedschaft in der VdPB ist für professionell Pflegende freiwillig und

kostenlos. Präsident der VdPB ist Georg Sigl-Lehner.

Quelle: Pressemitteilung, 19.05.2020