ver.di zum BSG-Urteil B1 KR 15/21 R

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) begrüßt ein heute veröffentlichtes Urteil des Bundessozialgerichts, das die Auslagerung von Krankenhausleistungen begrenzt. Kliniken dürften Leistungen im Versorgungsauftrag ausgewiesener Bereiche nicht regelmäßig und planvoll auf Dritte auslagern, so die

Entscheidung des ersten Senats (B1 KR 15/21 R). „Krankenhäuser gliedern immer mehr Tätigkeiten an Tochterfirmen aus, um die Kosten zulasten der Beschäftigten zu drücken. Diesem Trend hat das höchste

deutsche Sozialgericht nun einen Dämpfer verpasst“, kommentierte

ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler das Urteil.

Das Bundessozialgericht hatte die Klage eines Krankenhauses abgewiesen, das die

durch eine ausgegliederte Strahlentherapiepraxis erbrachte Behandlung mit der

Krankenkasse abrechnen wollte. Zwar könnten Krankenhäuser grundsätzlich

Leistungen Dritter abrechnen, die für Behandlungen von ihnen veranlasst wurden,

dies dürfe aber nicht wesentliche, von ihrem Versorgungsauftrag umfasste

Leistungen betreffen, so die Kasseler Richter. Die betreffenden Bereiche

müssten von der Klinik selbst vorgehalten werden.

„Das Urteil sollte Anlass sein, die gegenwärtige Praxis von Ausgliederungen im

Krankenhaus grundsätzlich zu hinterfragen“, forderte Bühler. Nicht nur

juristisch, auch in Bezug auf die Versorgungsqualität sei das Outsourcing hoch

problematisch. „Die Arbeit im Krankenhaus ist Teamarbeit. Die Zergliederung in

unterschiedliche Gesellschaften verkompliziert die Abläufe, spaltet die

Belegschaften und schadet letztlich der Versorgungsqualität“, kritisierte die

Gewerkschafterin. Schon seit Jahren würden Serviceleistungen von Kliniken in

Tochterfirmen ausgegliedert oder fremdvergeben, um Tarifverträge zu umgehen.

Zunehmend betreffe dies auch therapeutische Tätigkeiten und Bereiche der

unmittelbaren Patientenversorgung. „Der Gesetzgeber ist gefragt, der

Ausgliederitis einen Riegel vorzuschieben. Krankenhäuser haben einen

Versorgungsauftrag, den sie mit eigenem Personal zu tariflich abgesicherten

Bedingungen erbringen müssen.“

Quelle: Pressenachricht, 28.04.2022