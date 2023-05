Vicondo Healthcare und IWG-Gruppe bündeln ihre Leistungen

Vicondo Healthcare und IWG-Gruppe schließen strategische Partnerschaft (Pressenachricht).

Ob Fachkräftemangel oder Krankenhausreform – der Gesundheitsmarkt ist unter Druck und im kontinuierlichen Umbruch. Um trotz aller Herausforderungen regionale Versorgungsstrukturen zu schaffen, zu optimieren und zu sichern, stehen Vicondo Healthcare (Vicondo) aus Berlin und die IWG-Gruppe (IWG) aus

Gießen den Akteuren im Gesundheitswesen ab sofort gemeinsam als verlässliche Ansprechpartner zur Seite – Vicondo in der Klinikberatung und IWG in der Gestaltung der ambulanten Gesundheitsversorgung. Denn beide Unternehmen haben

eine strategische Kooperation vereinbart, um als gleichberechtigte Partner ihre Kompetenzen zu bündeln.

Kliniken stehen aufgrund der Krankenhausreform neuen Herausforderungen in der

stationären Gesundheitsversorgung gegenüber. Und auch in der ambulanten

medizinischen Versorgung kämpfen viele Gesundheitsdienstleister mit den

steigenden Anforderungen an ihre Arbeit – bei gleichzeitig eklatantem

Fachkräftemangel und Finanzierungsproblemen. Nun können sie hierbei auf die

gebündelte Expertise von Vicondo Healthcare (Vicondo) und der IWG-Gruppe (IWG)

zurückgreifen, die als verlässliche Ansprechpartner Krankenhäuser aller

Versorgungsstufen und aus den unterschiedlichen Trägerschaften (öffentlich,

freigemeinnützig, privat) bzw. auch Städte, Gemeinden und Landkreise beraten.

[...]

Quelle: Pressenachricht, 11.05.2023