Wären ländliche Regionen die Verlierer einer Strukturreform der Krankenhäuser? (Pressemitteilung).

Landbewohner befürchten nach Reform fehlende Grundversorgung und weitere Anfahrtswege. Die Diskussion um eine Neuordnung der Krankenhauslandschaft spaltet die Bundesbürger: In der Metropolregion Hamburg sind jeweils 50 Prozent dafür und dagegen. Insgesamt ist die Bereitschaft für eine Strukturreform in größeren

Städten aber deutlich höher (48 Prozent) als auf dem Land (29 Prozent). Dort

befürchtet man extrem weite Anfahrtswege und eine fehlende Grundversorgung mit

Krankenhäusern mit jeweils 62 Prozent. 61 Prozent der Landbewohner befürchten

lange Wege im Rettungswagen und eine nicht ausreichende schnelle Versorgung im

Krankenhaus bei Notfällen, 57 Prozent sehen es als eine weitere Benachteiligung

für die ländliche Bevölkerung. Das ergab eine repräsentative Online-Befragung

von 1.000 Bundesbürgern und 200 Menschen aus der Metropolregion Hamburg durch

das Institut Toluna im Auftrag der Asklepios Kliniken.

­Zwei Drittel der über 50-Jährigen befürchten im Falle einer Neuordnung der

Kliniklandschaft eine nicht ausreichend schnelle Versorgung im Notfall, ein

ebenso hoher Anteil der Einwohner in ländlichen Gegenden sieht in einer

Strukturreform eine weitere Benachteiligung ihrer Region. „Die

Studienergebnisse zeigen, dass für die Gesundheitsversorgung der Menschen auf

dem Land neue Konzepte entwickelt werden müssen, denn die Bevölkerung dort

fürchtet bei einer Strukturreform der Krankenhäuser abgehängt zu werden“, sagt

Marco Walker, COO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. „Zu prüfen sind dabei

Modelle wie die Capitation und digital unterstützte Versorgungsformen bis zum

Ausbau telemedizinischer Konzepte“, so Walker weiter.

Je kleiner der Ort, desto wichtiger die räumliche Nähe einer Klinik

Zwar ist 78 Prozent eine hohe Behandlungsqualität wichtiger als die Nähe des

Krankenhauses zum Wohnort und für sieben von zehn Deutschen ist die

Spezialisierung der Klinik auf das relevante Fachgebiet bei der Klinikauswahl

entscheidend, nur für 47 Prozent ist das die räumliche Nähe. Aber die Bedeutung

nimmt zu, je kleiner der Wohnort ist. So ist 84 Prozent in Großstädten die

Behandlungsqualität wichtiger als die Nähe zum Wohnort, aber dieser Wert nimmt

mit der Größe der Stadt ab und bei weniger als 5000 Einwohnern sind es nur noch

67 Prozent. Im Durchschnitt wird das nächstgelegene Krankenhaus in 26 Minuten

erreicht, für jeden Zehnten hingegen ist es nicht innerhalb von einer Stunde

erreichbar, vor allem auf dem Land. Durchschnittlich wären 28 Minuten aus Sicht

der Befragten akzeptabel, um im Notfall die nächstgelegene Klinik zu erreichen.

Für eine geplante Operation in einer Klinik mit höherer Versorgungsqualität

würden Bundesbürger eine Fahrzeit von über 75 Minuten akzeptieren. Diese

Bereitschaft ist auf dem Land höher als in Großstädten.

Quelle: Pressemitteilung, 18.08.2020