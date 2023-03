Verdi ruft am 14. und 15. März zu bundesweiten Branchen-Warnstreiks im Gesundheitswesen auf, um der Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen (Pressenachricht).

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst bundesweit Beschäftigte von Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst für Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. März 2023, zu Warnstreiks auf. Die Beschäftigten

protestieren gegen das von Bund und Kommunen Ende Februar in der zweiten Tarifverhandlungsrunde vorgelegte Angebot, das deutliche Kaufkraftverluste bedeuten würde. Außerdem fordern die Arbeitgeber auch noch

Sonderopfer von Beschäftigten in den Kliniken und der Altenpflege. Unter

bestimmten Voraussetzungen sollen diese auf Lohn verzichten, wenn es dem

Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. „Das Ansinnen der Arbeitgeber, über einen

Zusatztarifvertag Gehaltskürzungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu

ermöglichen, ist eine echte Provokation und führt zu heftigen Protesten und

Widerstand insbesondere im Gesundheitswesen“, erklärte der ver.di-Vorsitzende

Frank Werneke. „Ein solches Sonderopfer wird es mit uns nicht geben.“

„Das Angebot ist schlicht respektlos“, betonte ver.di-Bundesvorstandsmitglied

Sylvia Bühler. „Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben in der

Corona-Pandemie alles gegeben, sie waren extremen körperlichen und seelischen

Belastungen ausgesetzt. Und zum Dank wollen die Arbeitgeber nun Gehälter kürzen

können? Die Kolleginnen und Kollegen werden ihre Empörung auf die Straße

tragen.“ Unter dem Motto „Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch“

bekräftigen die Beschäftigten mit den bundesweiten Branchen-Warnstreiks die

ver.di-Forderung nach 10,5 Prozent, monatlich mindestens 500 Euro mehr Geld.

Nachwuchskräfte sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen.

Zum Hintergrund: Die VKA hat in ihrem ersten Angebot vom 23. Februar 2023

vorgeschlagen, den sogenannten Tarifvertrag zur Zukunftssicherung der

Krankenhäuser, kurz TV ZUSI, sowie den Tarifvertrag Soziale Dienste für die

Altenpflege und Altenhilfe wieder in Kraft zu setzen. Wenn diese Tarifverträge

im konkreten Fall angewendet würden, könnten Kliniken bis zu sechs Prozent,

Arbeitgeber in der Altenpflege bis zu fünf Prozent weniger Lohn zahlen.

Informationen zu allen Forderungen in der Tarifrunde öffentlicher Dienst 2023

Quelle: Pressenachricht, 10.03.2023