Arztreport 2023 Barmer

Die Kindergesundheit nach der Pandemie ist Schwerpunkt im Arztreport 2023 der Barmer (Barmer Arztreport, PDF, ).

Kinder kämpfen hierzulande bis heute mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Gesundheit. Dies gilt insbesondere bei den klassischen Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Scharlach. Das geht aus dem aktuellen Arztreport der BARMER hervor, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Demnach

ist während der Corona-Pandemie die übliche Scharlach-Welle bei Kindern in der Kita nahezu ausgeblieben, was jetzt zu einem intensiven Nachholeffekt auf die

nun älteren Schulkinder führt. Hier drohen außergewöhnlich schwere Verläufe.

Den Reportergebnissen zufolge haben sich im Jahr 2019 rund 235.000 Kinder mit

Scharlach infiziert, im Jahr 2021 waren es nur noch knapp 25.200. Das

entspricht einem Rückgang von gut 90 Prozent. „Kinder sind die großen Verlierer

der Corona-Pandemie. Sie litten unter vielen Entbehrungen und tragen heute die

Konsequenzen für ihre Gesundheit. Eine drohende Scharlach-Welle bei

Schulkindern ist nur ein Beispiel von vielen Infektionskrankheiten. Um solche

negativen Effekte für die Zukunft zu vermeiden, müssen wir die richtigen Lehren

aus der Pandemie ziehen“, sagte Prof. Dr. med. Christoph Straub,

Vorstandsvorsitzender der BARMER. Es brauche evidenzbasierte Konzepte mit

Augenmaß, die im Falle einer Pandemie als eine Art Blaupause vorliegen.

Kinderkrankheiten zeigen rückläufige Tendenz

Wie aus dem Report hervorgeht, sind neben Scharlach weitere klassische

Kinderkrankheiten während der Pandemie seltener aufgetreten als in den Jahren

zuvor. Das gelte beispielsweise für Ringelröteln. Hier gingen die Infektionen

um 81 Prozent zurück. „Einzig bei der Hand-Fuß-Mund-Krankheit gibt es einen

gegenteiligen Effekt“, betonte Prof. Dr. med. Joachim Szecsenyi, Autor des

Arztreports und Geschäftsführer des aQua-Instituts in Göttingen. Im vierten

Quartal 2021 seien so viele Kinder von dieser Erkrankung betroffen (141.800)

wie in keinem anderen Quartal seit dem Jahr 2005. „Eine weitere Beobachtung der

Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist wegen der besonderen Entwicklung dieser Erkrankung

sinnvoll“, sagte Szecsenyi. Das gelte vor allem vor dem Hintergrund, dass sich

ein Kind durchaus mehrfach anstecken könne. Diese Krankheit könne auch an

Erwachsene übertragen werden. Es müsse sich noch zeigen, wie sich die

Fallzahlen nach vollständigem Wegfall der Kontaktbeschränkungen und der

Maskenpflicht entwickelten. Es sei nicht auszuschließen, dass es trotz ohnehin

schon hoher Fallzahlen einen Nachholeffekt ähnlich wie bei Scharlach geben

werde. Bereits vor der Pandemie hätten vor allem Schutzimpfungen dazu geführt,

dass Kinderkrankheiten eine rückläufige Tendenz zeigten. Das belege

exemplarisch die Diagnoserate für Windpocken. Sie sei in den Jahren von 2005

bis 2019 bei Kindern bis 14 Jahren um 92 Prozent gesunken. Eine Empfehlung für

die Schutzimpfung gegen Windpocken gebe es in Deutschland seit dem Jahr 2004.

Während der Pandemie habe es allein 64 Prozent weniger Windpocken-Erkrankungen

gegeben.

Regionale Unterschiede teils beachtlich

Den Report-Ergebnissen zufolge weisen die einzelnen Kinderkrankheiten zum Teil

enorme Unterschiede bei den regionalen Diagnoseraten auf. Im Jahr 2021 findet

sich bei Kindern bis 14 Jahren die niedrigste Scharlach-Rate in den

Bundesländern Bremen, Baden-Württemberg und Berlin. Hier schwanken die Raten

zwischen 7 und 16 Erkrankten je 10.000 Personen in dieser Altersgruppe. Die

höchste Betroffenheit bei Scharlach zeigen ihre Altersgefährten in

Schleswig-Holstein mit 39 Erkrankten je 10.000 Personen.

Heranwachsende auch während Pandemie gut versorgt

Der Arztreport liefert neben Erkenntnissen zur Entwicklung klassischer

Kinderkrankheiten auch einen Überblick über die gesamte Versorgung von Kindern

und Jugendlichen. Dabei zeigt sich, dass die Heranwachsenden während der

Pandemie ähnlich häufig versorgt wurden wie vor Corona. So haben von den mehr

als elf Millionen Kindern in Deutschland im Jahr 2021 fast 94 Prozent

mindestens einmal eine ambulante ärztliche Behandlung erhalten. Vor der

Pandemie waren es mehr als 95 Prozent. Damit wurden während der Pandemie nur

geringfügig weniger Kinder behandelt als in den Jahren 2010 bis 2019. Bei den

Säuglingen und Kleinkindern bis vier Jahre waren sogar 99 Prozent in ärztlicher

Behandlung. Der unterschiedlich hohe Versorgungsbedarf zeigt sich analog an den

Behandlungskosten für verschiedene Altersgruppen. Sie seien im Säuglings- und

Kleinkindalter mit 436 Euro je Kind im Jahr 2021 vergleichsweise hoch. Bei den

Fünf- bis Neunjährigen waren sie mit 313 Euro je Kind merklich geringer. Für

die ambulante ärztliche Versorgung der Kinder bis 14 Jahren wurden im Jahr 2021

bundesweit rund vier Milliarden Euro aufgewandt, ein neuer Höchstwert.

Das komplette Pressematerial unter: www.barmer.de/arztreport.

Quelle: Presseinformation, 14.03.2023