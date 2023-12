Baden-Württemberg: Zahl der Hochbetagten hat sich seit 1970 versechsfacht

Zahl der Hochbetagten hat sich seit 1970 versechsfacht (Statistikamt Baden-Württemberg).

Zahl der 85-Jährigen und Älteren hat sich seit 1970 versechsfacht – Baden-Baden mit höchstem Anteil an der Bevölkerung In Baden-Württemberg lebten am 31.Dezember 2018 rund 294 000 Personen, die 85 Jahre oder älter waren.1 Zwei Drittel in dieser Altersgruppe der Hochbetagten sind Frauen (194 200) und lediglich ein Drittel Männer (99 800). Die Zahl der

Hochbetagten hat damit seit 1952, dem Gründungsjahr des Südweststaats, einen

neuen Höchststand erreicht und sich allein seit 1970 versechsfacht. Bis zum

Jahr 2060 könnte sich deren Zahl nochmals annähernd verdreifachen, so das

Statistische Landesamt. Dass künftig die Zahl hochbetagter Menschen weiter

ansteigen wird, ist für sozial- und speziell altenpolitische Planungen von

besonderer Bedeutung, da es sich hierbei um eine Bevölkerungsgruppe mit einem

hohen Pflegerisiko handelt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind zum einen auf die Altersstruktur der

Bevölkerung und zum anderen auf die stetig steigende Lebenserwartung

zurückzuführen: Ein neugeborener Junge kann heute in Baden-Württemberg auf eine

durchschnittliche Lebenserwartung von 79,5 Jahren hoffen, ein neugeborenes

Mädchen sogar auf 84 Jahre. Damit liegt die Lebenserwartung Neugeborener nach

Angaben des Statistischen Landesamtes um knapp 10 Jahre bei den Frauen bzw. um

11 Jahre bei den Männern höher als zu Beginn der 1970er-Jahre.

Die meisten Hochbetagten leben im Stadtkreis Stuttgart (16 200), dem

einwohnerstärksten Kreis in Baden-Württemberg. Allerdings liegt deren Anteil an

der Gesamtbevölkerung mit 2,6 % nur knapp im Landesdurchschnitt (2,7 %). Am

höchsten ist dieser Anteil in Baden-Baden: Dort sind 3,7 % der Bevölkerung 85

Jahre oder älter; jeder 27. Bürger in der Kur- und Bäderstadt zählt damit zu

dieser Altersgruppe. Am geringsten ist der Hochbetagtenanteil in den

Landkreisen Tübingen und Heilbronn mit jeweils 2,3 %.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 08.10.2019