Erstgebärende in NRW sind durchschnittlich 30,3 Jahre alt

NRW: Durchschnittsalter der Mütter bei Geburt des Kindes erstmals seit 2008 wieder niedriger (IT.NRW).

Das Durchschnittsalter der Mütter bei allen Geburten des Jahres 2022 – also unabhängig davon, ob sie zum ersten Mal Mutter wurden oder bereits Kinder hatten – blieb mit 31,6 Jahren gegenüber dem Vorjahreswert unverändert. Das durchschnittliche Alter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes ist

im Jahr 2022 zum ersten Mal seit 2008 niedriger gewesen als im Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren die Mütter bei Geburt des ersten Kindes

durchschnittlich 30,3 Jahre alt. Damit waren die Mütter rein rechnerisch um gut

einen Monat jünger als 2021 (damals: 30,4 Jahre). Im Jahr 2008 waren die Frauen

bei der Geburt des ersten Kindes noch eineinhalb Jahre jünger gewesen (damals:

28,8 Jahre).

Das Durchschnittsalter der Mütter bei allen Geburten des Jahres 2022 – also

unabhängig davon, ob sie zum ersten Mal Mutter wurden oder bereits Kinder

hatten – blieb mit 31,6 Jahren gegenüber dem Vorjahreswert unverändert. Im Jahr

2008 waren die Mütter insgesamt durchschnittlich 30,3 Jahre alt, also so alt

wie die Mütter bei der ersten Geburt heute. Seit 2008 wird die sogenannte

biologische Geburtenfolge unabhängig vom Familienstand erfasst. Bis dahin

wurden in der Statistik zum Durchschnittsalter ausschließlich Mütter ehelicher

Kinder erfasst.

Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt in Nordrhein-Westfalen

©IT.NRW

In Nordrhein-Westfalen zeigen sich mit Blick auf das Durchschnittsalter der

Mütter bei der Geburt regionale Unterschiede: Bei der Geburt des ersten Kindes

waren die Mütter im vergangenen Jahr in Gelsenkirchen mit durchschnittlich 28,2

Jahren landesweit am jüngsten. In Düsseldorf waren die Frauen im Schnitt vier

Jahre älter; sie bekamen mit durchschnittlich 32,3 Jahren ihr erstes Kind und

hatten damit NRW-weit das höchste Durchschnittsalter. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 15.06.2023