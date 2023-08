Innovationsausschuss finanziert in der Versorgungsforschung 52 neue Projekte - erstmals auch Konzepte zu medizinischen Leitlinien (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat weitere Förderentscheidungen im Bereich der Versorgungsforschung getroffen: Erstmals sind nun Projekte dabei, die medizinische Leitlinien entwickeln oder weiterentwickeln wollen. Insgesamt hat der Innovationsausschuss 52 neue Projekte

ausgewählt, 23 davon beschäftigen sich mit medizinischen Leitlinien.

Eine Übersicht über die Projekte veröffentlicht der Innovationsausschuss – nach

Ablauf der verbindlichen Rückmeldefrist für die Antragsteller – voraussichtlich

im September 2021 auf seiner Förderprojektseite. Die Projektbeschreibungen sind

anschließend in der filterbaren Übersicht zu finden.

Der Innovationsausschuss hatte auf seine drei Förderbekanntmachungen vom

Dezember 2019 insgesamt 269 Anträge erhalten, 31 davon bezogen sich auf die

Entwicklung oder Weiterentwicklung medizinischer Leitlinien. Bei der Bewertung

berücksichtigte er die Empfehlungen aus dem Expertenpool und der

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften

(AWMF).

Im Bereich der Förderung medizinischer Leitlinien verteilen sich die

geförderten Projekte auf folgende Themenfelder:

Versorgung bei seltenen Krankheiten: 11

Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und komplexem

Behandlungsbedarf: 8

Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten, insbesondere zur Stärkung

der sachgerechten Antibiotikatherapie und zur Eindämmung antimikrobieller

Resistenzen: 4

Im Bereich der themenspezifischen und themenoffenen Förderung von

Versorgungsforschung verteilen sich die geförderten Projekte wie folgt:

Versorgungsforschung zu Erkenntnissen im Umgang mit Pandemien: 2

Patient Journey in der Versorgung: 7

Sektorenübergreifende und ambulante PROMs/PREMs: 5

Altersmedizin: 3

Komplexitätsreduktion administrativer Aufgaben in der Versorgung: 1

Prävention stärken: 5

Nutzung und Vertrauenswürdigkeit von Künstliche Intelligenz-Anwendungen in der

Versorgung: 2

Themenoffene Förderung: 4

Die Antragsteller erhalten vom Innovationsausschuss nun auf schriftlichem Weg

die Details der Förderentscheidung. Nach Ablauf der verbindlichen

Rückmeldefrist wird der Innovationsausschuss die offiziellen Förderbescheide

versenden.

Hinweis auf aktuelle Förderbekanntmachungen

Es gibt im Bereich Versorgungsforschung drei aktuelle Förderbekanntmachungen,

auf die sich Interessierte noch bewerben können:

Die Bewerbungsfrist der Förderbekanntmachung Medizinische Leitlinien endet am

7. September 2021 um 12:00 Uhr.

Anträge auf die themenoffene Förderbekanntmachung sowie die themenspezifische

Förderbekanntmachung können noch bis zum 5. Oktober 2021 um 12:00 Uhr

eingereicht werden.

Generelle Informationen zur Arbeit des Innovationsausschusses sowie laufenden

und abgeschlossenen Projekten finden Sie auf der Website des

Innovationsausschusses.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 23.08.2021