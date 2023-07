NRW: Über 70 Prozent der alkoholbedingten Krankenhausbehandlungen und Sterbefälle betrafen 2021 Männer (IT.NRW).

72,4 Prozent der 65 162 aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum im Jahr 2021 im Krankenhaus behandelten Personen aus NRW waren Männer. Bei den alkoholbedingten Sterbefällen lag der Männeranteil bei 71,6 Prozent.

Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2021 sind 65 162 Menschen aus Nordrhein-Westfalen

aufgrund der Folgen übermäßigen Alkoholkonsums stationär im Krankenhaus

behandelt worden. 72,4 Prozent dieser Fälle betrafen Männer. Wie Information

und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, gab es im

selben Jahr 2 316 alkoholbedingte Sterbefälle; das waren 1,1 Prozent aller

Sterbefälle mit Wohnsitz in NRW. Bei den aufgrund von Alkoholmissbrauch und

damit einhergehenden Folgeerkrankungen Gestorbenen lag der Männeranteil bei

71,6 Prozent.

Knapp 10 Prozent weniger alkoholbedingte Krankenhausbehandlungen als 20 Jahre

zuvor

Die Zahl der alkoholbedingten stationären Krankenhausbehandlungen ist 2021 um

2,0 Prozent geringer gewesen als 2020 (damals: 66 521 Fälle). Vor der

Corona-Pandemie (2019: 76 339 Fälle) hatte es 17,2 Prozent mehr

Behandlungsfälle als 2021 gegeben. Im Jahr 2011 wurden noch 34,8 Prozent mehr

Menschen mit diesen Diagnosen stationär behandelt; 20 Jahre zuvor waren es 9,7

Prozent mehr gewesen.

Aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum stytionär im Krankenhaus Behandelte aus

NRW

©IT.NRW

In 81,8 Prozent der Fälle und damit am häufigsten wurde bei den

alkoholbedingten Behandlungsfällen des Jahres 2021 Diagnosen des Bereichs

„Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol”, wie beispielsweise

Abhängigkeit, akute Intoxikation (Alkoholvergiftung) oder Entzug festgestellt.

Weitere 17,4 Prozent der Patientinnen und Patienten wurden wegen

alkoholbedingter Schäden am Verdauungssystem (Leber, Magen oder

Bauchspeicheldrüse) behandelt.

46,3 Prozent der 2021 wegen übermäßigen Alkoholkonsums stationär Behandelten

waren 35 bis 54 Jahre alt. Ein Drittel der Patientinnen und Patienten (33,7

Prozent) gehörte der Altersgruppe der 55- bis unter 75-Jährigen an. 18- bis

34-Jährige stellten 14,3 Prozent der alkoholbedingten Behandlungsfälle.

Rund 18 Prozent weniger alkoholbedingte Sterbefälle als 20 Jahre zuvor

2 316 Menschen starben im Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen an den Folgen

übermäßigen Alkoholkonsums. Umgerechnet auf je 100 000 Einwohner starben damit

rund 13 (12,9) Personen an Alkohol. Damit war die alkoholbedingte Sterberate um

9,0 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor (2020: 14,2 Sterbefälle je 100 000

Einwohner) und um 2,9 Prozent niedriger als vor Beginn der Corona-Pandemie

(2019: 13,3 je 100 000 Einwohner). Im Jahr 2001 waren noch rund 16 Personen

(15,8) je 100 000 Einwohner an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums

gestorben.

Alkoholbedingte Sterbefälle 2021 in NRW

©IT.NRW

Fast zwei Drittel (62,0 Prozent) der alkoholbedingten Todesfälle waren 2021 auf

alkoholbedingte Schäden am Verdauungssystem (Leber, Magen oder

Bauchspeicheldrüse) zurückzuführen. Bei 34,5 Prozent dieser Todesfälle waren

„Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol” ursächlich für den Tod. Das

durchschnittliche Sterbealter der aufgrund von Alkohol Gestorbenen war mit 63,6

Jahren um rund 15 Jahre niedriger als das Durchschnittsalter aller Gestorbenen

(79,0 Jahre).

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass die Klassifizierung der

Diagnosen und Todesursachen nach der Internationalen statistischen

Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)

erfolgt. Zu den alkoholbedingen Sterbe- und Behandlungsfällen wurden folgende

Krankheiten bzw. Todesursachen gezählt: Alkoholinduziertes

Pseudo-Cushing-Syndrom, Niazinmangel (Pellagra), psychische und

Verhaltensstörungen durch Alkohol, Degeneration des Nervensystems durch

Alkohol, Alkohol-Polyneuropathie, Alkoholmyopathie, alkoholische

Kardiomyopathie, Alkoholgastritis, alkoholische Leberkrankheit,

alkoholinduzierte akute Pankreatitis, alkoholinduzierte chronische

Pankreatitis, Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Fetus

durch Alkohol, Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der

Mutter, Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien), Nachweis von Alkohol im Blut,

toxische Wirkung: Äthanol, toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet.

