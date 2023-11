Kreislauf-Krankheiten häufigster Grund für Krankenhausaufenthalt von Männern

47,7 Prozent aller vollstationär behandelter Personen in hessischen Krankenhäusern im Jahr 2022 waren männlich (Statistikamt Hessen).

Hessens Krankenhäuser haben im Jahr 2022 insgesamt 594 000 Männer behandelt. Dabei führten Krankheiten des Kreislaufsystems bei 98 200 Männern am häufigsten zu einem vollstationären Krankenhausaufenthalt. Krankheiten des Verdauungssystems waren mit 65 500 männlichen Patienten an zweiter Stelle ursächlich für vollstationäre Krankenhausaufenthalte, gefolgt von Verletzungen und Vergiftungen mit 58 200 sowie Krebserkrankungen mit 49 000 vollstationären männlichen Patienten. Insgesamt waren 47,7 Prozent aller vollstationär behandelter Personen in hessischen Krankenhäusern im Jahr 2022 männlich.

Mit 79 900 Personen wurden auch Frauen 2022 am häufigsten wegen Krankheiten des Kreislaufsystems in hessischen Krankenhäusern vollstationär behandelt. Die zweithäufigste Ursache war dann jedoch die Diagnosegruppe Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit 71 200 Patientinnen, gefolgt von Verletzungen und Vergiftungen mit 65 600 Patientinnen.

Quelle: Statistikamt Hessen, 03.11.2023