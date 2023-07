NRW: 8,7 Prozent weniger Geburten, aber 1,6 Prozent mehr Sterbefälle

Im November 2022 sind in Nordrhein-Westfalen 12.762 Kinder geboren worden (IT.NRW).

Im November 2022 wurden in NRW 8,7 Prozent weniger Kinder geboren als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Sterbefälle war dagegen um 1,6 Prozent höher als im November 2021. Düsseldorf (IT.NRW). Im November 2022 sind in Nordrhein-Westfalen 12 762 Kinder geboren worden. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war die Zahl der Geburten damit um 8,7 Prozent niedriger als im November 2021 (damals: 13 971).

Lebendgeborene in nordrhein-Westfalen

©IT.NRW

In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres sind in NRW 150 149 Kinder zur

Welt gekommen; das waren 7,2 Prozent weniger als in den Monaten von Januar bis

November 2021 (damals: 161 877).

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen

©IT.NRW

Die Zahl der Sterbefälle war in NRW im November 2022 mit 19 608 um 1,6 Prozent

höher als ein Jahr zuvor (November 2021: 19 291). Von Januar bis November 2022

starben insgesamt 208 363 Menschen; das waren 5,0 Prozent mehr als im

entsprechenden Vorjahreszeitraum (Januar bis November 2021: 198 418). (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 24.02.2023