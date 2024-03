Im Jahr 2020 wurden 4,1 Millionen Patientinnen und Patienten (inkl. Neugeborene) aus einer vollstationären Behandlung in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassen (IT.NRW).

In 47 Kreisen und kreisfreien Städten NRWs war Herzinsuffizienz im Jahr 2020 der häufigste Grund für eine stationäre Behandlung im Krankenhaus. Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2020 wurden 4,1 Millionen Patientinnen und Patienten (inkl. Neugeborene) aus einer vollstationären Behandlung in

nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassen, Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand von Ergebnissen der

amtlichen Diagnosenstatistik mitteilt, waren das 13,6 Prozent weniger als ein

Jahr zuvor (2019: 4,7 Millionen). Lässt man die klinischen Versorgung gesunder

Neugeborener mal außer Betracht, war Herzinsuffizienz mit 93 113 Fällen der

häufigste Grund für einen vollstationären Krankenhausaufenthalt. An zweiter

Stelle lag Vorhofflattern bzw. -flimmern (72 880 Fälle), gefolgt von

psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (55 444 Fälle).



Das Durchschnittsalter der im Jahr 2020 stationär Behandelten lag bei 56

Jahren. 52,5 Prozent waren Frauen und 47,5 Prozent Männer. Bei Männern war

Herzinsuffizienz (46 531 Fälle) häufigster Anlass für einen

Krankenhausaufenthalt; auf Paltz zwei lagen psychische und Verhaltensstörungen

durch Alkohol (40 219 Fälle), gefolgt von Vorhofflattern bzw. -flimmern (37 961

Fälle). Bei Frauen waren Herzinsuffizienz (46 582 Fälle), Vorhofflattern bzw.

-flimmern (34 919 Fälle) und essentielle (primäre) Hypertonie (33 277) die am

häufigsten gestellten Diagnosen.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, zeigte sich bei der Betrachtung

nach dem Wohnort der Patienten, dass im Jahr 2020 Herzinsuffizienz in 47 von 53

Kreisen und kreisfreien Städten des Landes der häufigste Anlass für

vollstationäre Krankenhausaufenthalte war. Bei Patienten aus dem

Rhein-Sieg-Kreis, Bonn und dem Kreis Euskirchen war Vorhofflattern bzw.

-flimmern der häufigste Grund für eine stationäre Aufnahme. Bei Patient(inn)en

aus Bottrop wurde Angina pectoris als häufigster Behandlungsgrund

diagnostiziert, bei Patienten mit dem Wohnort Münster waren psychische und

Verhaltensstörungen durch Alkohol und bei Patienten aus Hamm essentielle

(primäre) Hypertonie die Hauptdiagnosen.

