Erstmals mehr als 49.000 Sterbefälle in Rheinland-Pfalz - Hohe Übersterblichkeit im vierten Quartal (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz).

Im vergangenen Jahr starben mehr Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer als jemals zuvor in der fast 75-jährigen Landesgeschichte. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, starben 2020 nach einer Auswertung vorläufiger

Zahlen der amtlichen Sterbefallstatistik 49.085 Personen mit Hauptwohnsitz in

Rheinland-Pfalz. Ursächlich ist die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie

vor allem Ende des vierten Quartals, nachdem die Zahl der Verstorbenen im

ersten Halbjahr noch unter dem langjährigen Durchschnitt gelegen hatte.

Insgesamt fiel die Zahl der Sterbefälle 2020 in vier der zwölf Kalendermonate

niedriger aus als im Mittel der Jahre 2016 bis 2019. Das gilt für die ersten

drei Monate des Jahres, die von einem vergleichsweise milden Winter geprägt

waren und in denen die Corona-Pandemie noch keine wesentlichen Auswirkungen auf

die Entwicklung der Sterbefälle zeigte. Das gilt außerdem für den Sommermonat

Juli (minus 3 Prozent), der relativ mild ausfiel, und deshalb vergleichsweise

wenige Todesfälle auf hohe Temperaturen zurückzuführen sein dürften.

Dagegen lag die Zahl der Sterbefälle vor allem in den Monaten November (plus 10

Prozent) und Dezember (plus 29 Prozent) deutlich über dem mehrjährigen

Durchschnitt. Wesentliche Ursache dafür dürfte die zweite Welle der

Corona-Pandemie sein, die bisher sehr viel dynamischer verlief und kräftiger

zuschlug als die erste Welle im vergangenen Frühjahr. Infolge der hohen

Infektionszahlen und des Anstiegs der Todesfälle in Verbindung mit COVID-19

kann im vierten Quartal in Rheinland-Pfalz von einer Übersterblichkeit im

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gesprochen werden.

Neben dem Pandemiegeschehen hat die demografische Alterung, d. h. die

zunehmende Zahl älterer und hochbetagter Menschen zu einem Anstieg der

Sterbefälle beigetragen. Der Befund einer erhöhten Sterblichkeit bleibt

allerdings auch dann bestehen, wenn die Veränderung der Bevölkerungszahl und

der Wandel in der Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt werden. Das

gilt vor allem für den Dezember 2020, in dem mit 5.325 Rheinland-Pfälzerinnen

und Rheinland-Pfälzern mehr Personen verstarben als in jedem anderen Monat seit

Beginn der elektronischen Datenerfassung der Sterbefallzahlen im Statistischen

Landesamt.

Insgesamt befinden sich unter den mehr als 49.000 Verstorbenen des vergangenen

Jahres 24.334 Frauen (plus 489 bzw. plus 2 Prozent gegenüber 2019) und 24.750

Männer (plus 976 bzw. plus 4,2 Prozent gegenüber 2019). Bei beiden

Geschlechtern fiel die Zahl der Gestorbenen höher aus als im Mittel der Jahre

2016 bis 2019 – bei den Frauen um 3 Prozent, bei den Männern um 4,6 Prozent. Im

Durchschnitt waren die Gestorbenen zum Zeitpunkt ihres Todes 79,4 Jahre alt.

Frauen erreichten mit 82 Jahren ein deutlich höheres durchschnittliches

Sterbealter als Männer (76,7 Jahre).

Der Anstieg der Sterbefallzahlen im Jahr 2020 geht vor allem auf die Gruppe der

80-Jährigen und Älteren zurück, die auch ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko in

Verbindung mit einer COVID-19-Erkrankung hat. Während die Zahl der Sterbefälle

2020 sowohl in der Gruppe der unter 60-Jährigen (minus 1,2 Prozent) als auch in

der Gruppe der 60- bis unter 80-Jährigen (minus 1,3 Prozent) geringer ausfiel

als im mehrjährigen Durchschnitt, lag die Zahl der Gestorbenen unter den

80-Jährigen und Älteren erkennbar höher (plus 7,5 Prozent). Das gilt

insbesondere für das vierte Quartal 2020, in dem die Zahl der Gestorbenen unter

den 80-Jährigen und Älteren um mehr als ein Fünftel über dem Durchschnitt der

vier Vorjahre lag (plus 22 Prozent). Im Dezember 2020 waren es sogar knapp zwei

Fünftel mehr (plus 39 Prozent). Eine erhöhte Sterblichkeit kann zum Jahresende

aber auch für die beiden anderen Altersgruppen festgestellt werden. Bei den

unter 60-Jährigen lag sie im vierten Quartal um 3 Prozent über dem Durchschnitt

der Vorjahre (Dezember 2020: plus 10 Prozent) und bei den 60- bis unter

80-Jährigen um 4,2 Prozent (Dezember 2020: plus 15 Prozent).

Regional nahm die Entwicklung der Sterbefallzahlen einen sehr unterschiedlichen

Verlauf. Gemessen an der Einwohnerzahl starben 2020 die meisten

Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer in der kreisfreien Stadt Pirmasens

(1.740 Sterbefälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner), die wenigsten in

der Landeshauptstadt Mainz (928 Sterbefälle je 100.000 Einwohnerinnen und

Einwohner). Zu beachten ist, dass die unterschiedliche regionale Entwicklung

der Sterbefälle grundsätzlich auch auf die unterschiedliche Alters- und

Geschlechtsstruktur der Bevölkerung zurückzuführen ist.

Das höchste Durchschnittsalter zum Zeitpunkt des Todes erreichten

Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer im Landkreis Ahrweiler (80,7

Jahre). Damit wurden die Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landkreises rund

zweieinhalb Jahre älter als die Einwohnerinnen und Einwohner des

Donnersbergkreises, die im Durchschnitt mit 78,1 Jahren verstarben.

Insgesamt fiel die Zahl der Sterbefälle in fünf kreisfreien Städten und in zwei

Landkreisen niedriger aus als im Mittel der Jahre 2016 bis 2019. Am günstigsten

entwickelte sich die Zahl der Sterbefälle in der kreisfreien Stadt Zweibrücken

(minus 5,8 Prozent), am ungünstigsten dagegen im Rhein-Pfalz-Kreis, in dem 2020

gut 13 Prozent mehr Verstorbene als im mehrjährigen Mittel gezählt wurden. Im

vierten Quartal 2020 fiel die Zahl der Sterbefälle gegenüber den Vorjahren nur

noch in vier kreisfreien Städten sowie in zwei Landkreisen niedriger aus. Am

niedrigsten war sie auch in diesem Zeitraum in der kreisfreien Stadt

Zweibrücken (minus 14 Prozent). In den meisten kreisfreien Städten und in den

meisten Landkreisen fiel sie am Jahresende aber deutlich höher aus. Am

stärksten nahmen die Sterbefälle zwischen Oktober und Dezember 2020 im

Rhein-Pfalz-Kreis zu (plus 39 Prozent).

Die Entwicklung der Sterbefallzahlen in den kreisfreien Städten und Landkreisen

im vierten Quartal 2020 steht in einem positiven Zusammenhang mit der Zahl der

bestätigten COVID-19-Infektionen sowie der Zahl der Todesfälle in Verbindung

mit COVID-19. Der statistische Zusammenhang ist aber nicht perfekt. So nahm die

Zahl der Sterbefälle 2020 gegenüber dem mehrjährigen Durchschnitt in den

Landkreisen – gemessen an der Einwohnerzahl und relativ betrachtet – stärker zu

als in den kreisfreien Städten (plus 4,6 gegenüber plus 1,4 Prozent). Umgekehrt

wurden in den Landkreisen bisher aber weniger Infektionen und Todesfälle in

Verbindung mit einer COVID-19-Infektion je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner

gemeldet als in den kreisfreien Städten.

Die aktuell rückläufigen COVID-19-Infektionszahlen schlagen sich noch nicht in

den vorläufigen Daten der amtlichen Sterbefallstatistik nieder. Da zwischen

Erkrankungsbeginn und Todeszeitpunkt in Verbindung mit einer COVID-19-Infektion

in der Regel ein Zeitverzug von mehreren Tagen bzw. Wochen liegen kann, ist

dies frühestens für den Berichtsmonat Februar zu erwarten.

Die Ergebnisse dieser Pressemitteilung zu den Sterbefallzahlen 2016 bis 2020

beruhen auf einer Sonderauswertung der täglichen Meldungen der Standesämter an

die Statistischen Ämter der Länder. Sie sind noch nicht endgültig

plausibilisiert und aufgrund des zu erwartenden Meldeverzugs seitens der

Berichtsstellen möglicherweise noch nicht vollständig. Deshalb sind die

Ergebnisse vorläufig. Abweichungen gegenüber den endgültigen Ergebnissen, wie

sie für die Berichtsjahre bis 2019 bereits vorliegen, können sich insbesondere

für kürzer zurückliegende Berichtszeiträume ergeben.

Für die Berechnungen wurden darüber hinaus die Ergebnisse der Statistik der

Sterbefälle, der laufenden Bevölkerungsfortschreibung sowie Daten des Robert

Koch-Instituts zu den bestätigten Todesfällen, die mit einer

COVID-19-Erkrankung in Zusammenhang stehen, herangezogen. Weiterführende

Informationen zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz inklusive

methodischer Hinweise zur Aussagekraft der verwendeten Daten sind unter

https://www.statistik.rlp.de/de/corona/aktuelle-entwicklung/ verfügbar.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 02.02.2021