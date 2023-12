Universitäres Herzzentrum Lübeck implantiert als erstes Zentrum in Schleswig-Holstein ein neuartiges Herzklappen-Reparatursystem zur minimalinvasiven Therapie bei Trikuspidalinsuffizienz (Pressemitteilung).

Am Universitären Herzzentrum des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Lübeck, wurde erstmals in Schleswig-Holstein ein neuartiges Herzklappen-Reparatursystem eingesetzt. Das kathetergestützte sogenannte PASCAL-ACE Trikuspidal Implant System bietet eine neue Behandlungsmöglichkeit für Patientinnen und

Patienten mit nicht ausreichend schließender Trikuspidalklappe. Das Herzzentrum, eine fachübergreifende Einrichtung der

Medizinischen Klinik II und der Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie,

gehört auf dem Gebiet der minimal-invasiven Klappenreparaturen über die Leiste

zu einem der führenden Zentren in Deutschland.

Gerade für ältere Patientinnen und -patienten mit verschiedenen Vorerkrankungen

stellt die konventionelle Operation am Herzen mit Öffnung des Brustkorbes und

Einsatz der Herz-Lungen-Maschine ein hohes Risiko dar. Sie erhalten mit dem

neuen System, das minimal-invasiv über eine Punktion der Leiste eingeführt

wird, eine Behandlungsoption, die für sie deutlich schonender ist. „Das System

erlaubt eine gezielte Reparatur von Undichtigkeiten der Trikuspidalklappe

aufgrund einer besseren Beweglichkeit im Bereich des Halteapparates der

Klappen. Dadurch kann die minimal-invasive Behandlung der Herzklappe noch

sicherer und besser durchgeführt werden“, sagt Prof. Dr. Ingo Eitel, Direktor

der Medizinischen Klinik II. Als „vielversprechend“ bezeichnet auch Prof. Dr.

Stephan Ensminger, Direktor der Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie,

die ersten Erfahrungen mit dem neuen System.

Im Universitären Herzzentrum werden verschiedene Herzerkrankungen mittels

kathetergestützter Verfahren über die Leiste behandelt. Dazu gehören neben der

minimal-invasiven Implantation einer künstlichen Aortenklappe (TAVI) auch

Therapieverfahren zur Behandlung der Mitralklappe (MitraClip, Pascal). Die

Expertise des Herzteams sowie eine hochmoderne apparative Ausstattung im

Hybrid-OP und im minimal-invasiven Zentrum (MIC) bieten optimale

Voraussetzungen für die komplexen Interventionen. Im interdisziplinären

Austausch beraten Kardiologen, Herzchirurgen und Anästhesisten über das beste

Vorgehen bei jeder Patientin und jedem Patienten. „Wir freuen uns, jetzt auch

die katheterbasierte Therapie der Trikuspidalklappeninsuffizienz im Herzzentrum

Lübeck in hoher Qualität anbieten zu können“, sagt PD Dr. Christian Frerker,

Leiter der strukturellen Herzerkrankung der Medizinischen Klinik II.

Eine Undichtigkeit der Trikuspidalklappe führt dazu, dass bei jedem Herzschlag

Blut aus einer Herzkammer in einen Vorhof zurückfließt. In schweren Fällen kann

es dadurch langfristig zu einer Vergrößerung des Herzens und zu starken

Wasseransammlungen in der Lunge und den Beinen kommen. Das Risiko für eine

behandlungsbedürftige Trikuspidalklappeninsuffizienz steigt mit dem Alter. Etwa

fünf Prozent aller über 70-Jährigen sind von der Erkrankung betroffen.

Quelle: Pressemitteilung, 02.12.2020