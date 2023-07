Zahl der Gestorbenen lag in NRW im Oktober 2021 auf Vorjahresniveau (IT.NRW).

Im Oktober 2021 starben in Nordrhein-Westfalen etwa 17 500 Menschen. Das waren etwa so viele wie im Oktober 2020 (damals: 17 462 Gestorbene). Düsseldorf (IT.NRW). Im Oktober 2021 starben in Nordrhein-Westfalen etwa 17 500 Menschen. Wie Information

und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt nach Auswertung vorläufiger Daten mitteilt, lag die Zahl der

Todesfälle in etwa auf dem Niveau des Vorjahresmonats (Oktober 2020: 17 462).

Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Sterbefälle im Oktober 2021 an: Im

September 2021 waren ca. 17 000 Personen gestorben.



Tabellarische Daten der Grafik

Im Zeitraum von Januar bis Oktober des Jahres 2021 wurden insgesamt rund 177

400 Sterbefälle in NRW registriert; das waren rund zwei Prozent mehr Todesfälle

als in den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 (damals: 173 800).

Das Statistische Landesamt veröffentlicht die vorliegenden Ergebnisse, um

Aussagen zum aktuellen Sterbegeschehen zu ermöglichen. Die Daten sind teilweise

noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen für 2021 können sich

durch Korrekturen und Nachmeldungen der Standesämter noch verändern. Die

Auswertung umfasst lediglich Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes

verstarben und dort auch gemeldet waren. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 26.11.2021