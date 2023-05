Zahl der Krankenhausbehandlungen aufgrund von Cannabis-Abusus zwischen 2011 und 2021 um 90% angestiegen

NRW: Fast doppelt so viele Krankenhausbehandlungen aufgrund von Cannabis wie zehn Jahre zuvor (IT.NRW).

Die Zahl der Behandlungsfälle aufgrund von Cannabis war 2021 mit 3 976 um 90,1 Prozent höher als 2011. Cannabis-Diagnosen hatten einen Anteil von 5,1 Prozent an allen Behandlungen aufgrund psychotroper Substanzen. Düsseldorf (IT.NRW). Mit 3 976 wurden im Jahr 2021 fast doppelt so viele (+90,1 Prozent)

Menschen aus Nordrhein-Westfalen aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen durch Cannabis stationär im Krankenhaus behandelt wie zehn Jahre zuvor (2011: 2 092 Fälle). Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, hatten

Cannabisbedingte-Behandlungen einen Anteil von 5,1 Prozent an allen stationären

Behandlungen aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen durch psychotrope

Substanzen. Damit lag Cannabis hinter Alkohol (68,1 Prozent, 53 285 Fälle),

Opioiden (11,6 Prozent; 9 108 Fälle) und multiplem Substanzgebrauch (7,8

Prozent; 6 084 Fälle) auf Rang vier der häufigsten Diagnosen im Zusammenhang

mit konsumierten Substanzen.

Aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide in

Krankenhäusern behandelte Patient(inn)en aus NRW

Mehr als die Hälfte (61,2 Prozent) der aufgrund von Cannabis im Jahr 2021 im

Krankenhaus behandelten Personen aus NRW war zwischen 21 und 39 Jahren alt.

Jünger als 21 Jahre waren 27,7 Prozent der stationär behandelten Patientinnen

und Patienten mit psychischen und Verhaltensstörungen durch Cannabis-Gebrauch;

11,2 Prozent waren 40 Jahre oder älter. Gut drei Viertel aller Behandlungsfälle

im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis waren Männer (77,4 Prozent).

Aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide in

Krankenhäusern behandelte Patient(inn)en aus NRW im Jahr 2021

Die höchste Zahl an Behandlungsfällen wegen psychischer und Verhaltensstörungen

durch Cannabis je 100 000 Einwohner hat es 2021 im Kreis Soest gegeben (39,4

Fälle), gefolgt von Hamm (38,5) und dem Kreis Warendorf (36,4). Am niedrigsten

war die Zahl stationärer Behandlungen aufgrund von Cannabis-Gebrauch je 100 000

Einwohner im Oberbergischen Kreis (10,3 Fälle) sowie in den Kreisen Olpe (10,5

Fälle) und Höxter (12,2 Fälle). Der landesweit höchste Männeranteil bei den

stationären Cannabis-Behandlungsfällen wurde für den Kreis Borken (92,2

Prozent), der niedrigste für die Stadt Essen (61,9 Prozent) ermittelt.

Als Behandlungsfall aufgrund von Cannabis hat das Statistische Landesamt

vollstationäre Behandlungsfälle in Krankenhäusern von Personen mit Wohnsitz in

NRW mit der Hauptdiagnose „Psychische und Verhaltensstörungen durch

Cannabinoide” gemäß der Internationalen Statistischen Klassifikation der

Krankheiten und sonstiger Gesundheitsprobleme ermittelt. Hierzu zählen akute

Intoxikationen, schädlicher Gebrauch, Abhängigkeits- und Entzugssyndrome,

psychotische Störungen, amnestische Syndrome, Restzustände und verzögert

auftretende psychotische Störungen und sonstige psychische und

Verhaltensstörungen durch Cannabinoide.

IT.NRW als Statistisches Landesamt erhebt und veröffentlicht zuverlässige und

objektive Daten für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300

Statistiken auf gesetzlicher Grundlage. Dies ist dank der zuverlässigen

Meldungen der Befragten möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für eine

informierte demokratische Gesellschaft leisten. Nur auf Basis aussagekräftiger

statistischer Daten können Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und

Wissenschaft getroffen werden. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 04.05.2023