Zahl der Krankenhausbehandlungen in Berlin und Brandenburg (Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg).

Im Jahr 2017 wurden in Berliner und Brandenburger Krankenhäusern 1 481 529 Patientinnen und Patienten vollstationär behandelt, darunter 223 689 wegen einer Erkrankung des Kreislaufsystems. Das ist jeder siebte Behandlungsfall. Wie das Amt für Statistik

Berlin-Brandenburg mitteilt, setzt sich mit diesem Anstieg um 2 183 Behandlungsfälle die Entwicklung der vergangenen Jahre bei dieser Erkrankungsart fort. Mit 17 435 Behandlungsfällen in Berlin und 16 799 Fällen in Brandenburg war die

Herzinsuffizienz – im Volksmund auch Herzschwäche genannt – der häufigste

Behandlungsanlass bei vollstationären Krankenhausaufenthalten, gefolgt von

Vorhofflimmern und Vorhofflattern (13 969 Fälle in Berlin

und 10 504 in Brandenburg), einer Herzrhythmusstörung.

Die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthaltes wegen einer Erkrankung des

Kreislaufsystems steigt mit zunehmendem Lebensalter und erreicht in der

Altersgruppe der 75- bis 80-Jährigen ihren Höhepunkt, Männer sind generell häufiger

betroffen als Frauen. Insgesamt 8 728 Patientinnen und Patienten mit Krankheiten

des Kreislaufsystems starben während ihres Krankenhausaufenthalts.

Die durchschnittliche Verweildauer der Herz-Kreislauf-Kranken

betrug in Berlin 7,4 und in Brandenburg 8,6 Tage.

Weitere Informationen enthalten die Statistischen Berichte „Krankenhäuser im Land

Berlin / Krankenhäuser im Land Brandenburg 2017, Teil II – Diagnosen der

Krankenhauspatienten“, die im Internet unter www.statistik-berlin-brandenburg.de

abrufbar sind.

Über das Datenangebot des Bereiches Gesundheitswesen informiert:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Telefon: 0331 8173-1175

E-Mail: gesundheit@statistik-bbb.de

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, 17.12.2018