COVID-19-Therapieempfehlungen: Interaktive Orientierungshilfe für &196;rzte (DGIIN).

Mit dem fortgeschrittenen Verlauf der Corona-Pandemie steigt auch die Summe der wissenschaftlichen Erkenntnisse, Studienergebnisse und Therapieempfehlungen. Behandlungsstrategien werden stetig komplexer und neue Therapie-Optionen immer engmaschiger veröffentlicht. Um den behandelnden Ärztinnen und Ärzten

niederschwellig mögliche Handlungsoptionen für die jeweilige Erkrankungsphase

des Patienten oder der Patientin aufzuzeigen, haben Expertinnen und Experten

jetzt ein Online-Tool entwickelt. Dabei haben die Fachgruppe Intensivmedizin,

Infektiologie und Notfallmedizin (COVRIIN) und die federführenden

Fachgesellschaften der S3-Leitlinie zur stationären Therapie von

COVID-19-Patientinnen und -Patienten im Rahmen eines gemeinsamen Projekts an

der Erstellung des Tools gearbeitet, darunter auch die Deutsche Gesellschaft

für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin e.V. (DGIIN).

Das neue interaktive Tool „COVID-19-Therapieempfehlungen: Interaktive

Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte“ basiert auf den Empfehlungen der

aktuellen S3-Leitlinie „Empfehlungen zur stationären Therapie von Patientinnen

und Patienten mit COVID-19“ sowie auf den praktischen Hinweisen und

Handlungsempfehlungen der Fachgruppe COVRIIN. Der interaktive Charakter des

Tools ermöglicht es, den Behandelnden eine individuelle Zusammenstellung zur

empfohlenen Therapie für den jeweiligen Patienten oder die Patientin zur

Verfügung zu stellen. Dabei werden die entsprechende Erkrankungsphase, das

Ausmaß der respiratorischen Unterstützung, die individuellen Risikofaktoren

sowie der Impfstatus der zu behandelnden Patientinnen und Patienten

berücksichtigt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die wissenschaftlichen medizinischen

Fachgesellschaften bereits verschiedene Leitlinien erarbeitet, die den

aktuellen Stand der evidenzbasierten Medizin in diesem Bereich zusammenfassen.

So wurde die S3-Leitlinie – „Empfehlungen zur stationären Therapie von

Patienten mit COVID-19“ federführend durch die Fachgesellschaften DGIIN,

Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V.

(DIVI), Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP)

und Deutsche Gesellschaft für Infektiologie e.V. (DGI) erstellt. Um die

interdisziplinäre Beratungskapazität zu COVID-19 in Deutschland zu stärken, hat

das Robert Koch Institut (RKI) im Mai 2020 eine nationale Fachgruppe von

klinischen Infektiologen und Intensiv- und Notfallmedizinern („FG COVRIIN“) ins

Leben gerufen. Ziel war es unter anderem, praxisbezogene Hinweise für den

Behandlungsalltag von Klinikern für Kliniker zu erarbeiten. Sowohl die

federführenden Fachgesellschaften der S3-Leitlinie als auch die Mitglieder der

Fachgruppe COVRIIN haben nun gemeinsam das Online-Tool aufgebaut. Dieses soll

die Empfehlungen der Leitlinien und der Arbeitsgruppe passgenau für die

behandelnden Ärztinnen und Ärzte verfügbar machen.

Die Expertinnen und Experten, die an der Erarbeitung des Tools beteiligt waren,

haben festgesellt, dass in der Praxis ein großer Bedarf an einer zeitnahen

Aktualisierung und Synchronisierung relevanter Hinweise und Leitlinien besteht.

Das Web-basierte Tool bildet nun die Synthese des verfügbaren Wissens und der

Handlungsempfehlungen und es basiert auf einem gemeinsamen

COVID-19-Therapieleitfaden. Das Tool soll zudem die Möglichkeit bieten, die

bestehenden Empfehlungen zeitnah zu kommentieren und eine fortlaufende

Bewertung sowie dynamische Fortentwicklung der Empfehlungen erlauben.

Hier gelangen Sie zum Online-Tool.

Quelle: DGIIN, 30.05.2022