Flächendeckende Digitalisierung der Kliniken und des Gesundheitswesens voranbringen

Kompetenzverbund Qualitätsmedizin und Digitalisierung Baden-Württemberg nimmt die Arbeit auf (BWKG).

Scheffold: Wichtiger Schritt für flächendeckende Digitalisierung der Kliniken und des Gesundheitswesens im Land

(Stuttgart, 07.03.2023) – „Der Kompetenzverbund Qualitätsmedizin und

Digitalisierung Baden-Württemberg wurde im vergangenen Oktober gegründet und

heute ist der Startschuss zu neuen Projekten und zur Schaffung von Synergien

gefallen. Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um die Gesundheitsversorgung

im Land durch den Einsatz digitaler Technologien nachhaltig zu verbessern“, so

der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft

(BWKG), Heiner Scheffold, in einem virtuellen Treffen des Verbunds am heutigen

Tag. Der Kompetenzverbund Qualitätsmedizin und Digitalisierung

Baden-Württemberg wurde von der BWKG und den vier Universitätskliniken im Land

gegründet. Im Rahmen des Kompetenzverbunds haben sich 14 Krankenhäuser in sechs

Regionen zusammengeschlossen, um die Vernetzung und die Digitalisierung der

Kliniken und des Gesundheitswesens im Land voranzutreiben. Die BWKG übernimmt

die Koordi­nation des Kompetenzverbunds.

„Besonders wertvoll ist, dass der neue Verbund sehr breit aufgestellt ist. Er

umfasst universitäre wie nichtuniversitäre Maximalversorger genauso wie

kleinere Kranken­häuser. Ziel ist es, ganze Regionen in konkrete Projekte

einzubeziehen. Durch die so entstehende breite Vernetzung soll die medizinische

Versorgung in der Fläche ver­bessert werden. Auch die Forschung im Bereich

Gesundheit wird davon profitieren“, so Scheffold weiter. Die Zusammenarbeit im

Land erfolgt im Rahmen von sechs in der Pandemie etablierten

Versorgungsregionen. In den Regionen werden nun jeweils passende Projekte

identifiziert, um die Zusammenarbeit und Vernetzung vor Ort voranzutreiben.

Wenn sich die Projekte bewähren, können sie dann auf das ganze Land ausgerollt

werden. In den Regionen gibt es jeweils zwei bis drei Krankenhäuser, die sich

als „Kümmerer“ für die Umsetzung und Verbreitung der Projekte einsetzen.

„Ein Zukunftsthema ist und bleibt die Telemedizin“, ist sich Scheffold sicher.

Durch Telemedizin können medizinische Leistungen an weit entfernten Orten

erbracht werden. Beispiele seien Televisiten, Tele-Konsile oder der

telemedizinische Austausch von Expertenwissen. Voraussetzung für den Ausbau

eines telemedizinischen Netzwerks seien beispielsweise eine konforme Hardware

und eine sichere Datenplattform.

„Ganz wichtig ist auch das Thema Informations- und IT-Sicherheit. Dabei geht es

um den Schutz der Patientendaten und den Schutz vor Angriffen von außen. Ein

Ausfall der Computersysteme hat gravierende Folgen für die Versorgung der

Patientinnen und Patienten“, so Scheffold. Hier sei es wichtig, sichere

Plattformen aufzubauen und sich gegen Angriffe von außen zu wappnen. Hier

könnten die Krankenhäuser voneinander lernen. Weitere Themen könnten die

Digitalisierung von pathologischen Befunden oder standardisierte und digitale

Betten- und Belegungsübersichten sein. Auch die Nutzung von künstlicher

Intelligenz und Big Data solle durch die Arbeit des Kompetenzverbunds

verbessert werden. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Nutzung neuer Möglichkeiten

im Bereich Versorgungsforschung und klinischer Forschung. Durch die

Digitalisierung können große Datenmengen analysiert werden, um bessere

Erkenntnisse für die Behandlung von Patienten zu gewinnen.

Die BWKG koordiniert den Kompetenzverbund. Ziel ist es, die Krankenhäuser bei

den digitalen Veränderungen in der Medizin zu unterstützen und durch

Ver­netzungs­platt­formen, Erfahrungsaustauschformate und Begleitung

gemeinsamer Strukturen einen Beitrag dazu leisten, dass diese bei ihren

Digitalisierungsmaßnahmen voneinander profitieren können. Der Kompetenzverbund

Qualitätsmedizin und Digitalisierung Baden-Württemberg wird sich auch in

Zukunft regelmäßig zu Veranstaltungen treffen, um die Zusammenarbeit der

beteiligten Akteure zu fördern und innovative Lösungen für eine bessere

Gesundheitsversorgung zu entwickeln.

