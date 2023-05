Gründung der Klinik IT Genossenschaft durch bayerische Kliniken

Bayerische Krankenhäuser bündeln ihre Kräfte im IT-Bereich (Pressemeldung).

Am 15.05.2023 gründeten bayerische Krankenhausträger die Klinik IT Genossenschaft (Klinik IT eG) in München. Vorangegangen waren intensive Vorbereitungsarbeiten, die über die Bayerische Krankenhausgesellschaft e. V. (BKG) und die Klinik-Kompetenz-Bayern e. G. (KKB) koordiniert wurden. Zum Wohle der

Patientenversorgung bündelt die neue Genossenschaft die Kräfte und Interessen der Krankenhäuser im IT-Bereich. Konkret sollen gemeinsame IT-Lösungen projektiert, entwickelt und beschafft werden. Ein erstes Projekt

soll die Realisierung und die Koordination des Betriebs eines gemeinsamen

Patientenportals „mein-krankenhaus.bayern“ sein, das sich durch die

Krankenhausträger derzeit im Vergabeverfahren befindet.

Zudem entwickelt die Genossenschaft eine gemeinsame Digitalstrategie für die

Krankenhäuser. Das Vorhaben ist in den Digitalplan des bayerischen

Staatsministeriums für Digitales (StMD) aufgenommen worden und es findet ein

enger Austausch mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP)

statt.

[...]

Quelle: Pressemeldung, 19.05.2023