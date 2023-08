Neue Versionen LOINC® 2.75 / RELMA® 7.8 mit erweiterter deutscher Übersetzung vom Regenstrief Institute publiziert (BfArm).

Das Regenstrief Institute hat das Kodiersystem LOINC® (Logical Observation Identifiers Names and Codes) und RELMA® (Regenstrief LOINC Mapping Assistant) aktualisiert. Die neuen Versionen 2.75 bzw. 7.8 enthalten die von BfArM überarbeitete und erweiterte deutsche Übersetzung von LOINC-Kodes.

LOINC® ist ein System zur eindeutigen Kodierung von medizinischen Beobachtungen, insbesondere Laboruntersuchungen. LOINC® wird als Datenbank vom Regenstrief Institute (USA) herausgegeben und regelmäßig aktualisiert. Um die Datenbankinhalte abzurufen, stellt das Institut RELMA® zur Verfügung. Die LOINC®-Dateien enthalten die englischsprachigen Tabellen in verschiedenen Datenbankformaten. Das RELMA-Installationspaket enthält neben dem Mapping-Assistenten die erweiterte mehrsprachige RELMA-Datenbank mit qualitätsgesicherten deutschen Übersetzungen von ca. 16.000 LOINC®-Termen. Die deutschen Terme werden unter „Accessory files - LOINC® Linguistic Variants“ auch als separate CSV-Datei bereitgestellt. Weiterhin sind die Übersetzungen über die Online-Suche von LOINC® mit der Spracheinstellung „Deutsch (Deutschland)“ auffindbar. Technisch können die Übersetzungen über die FHIR-Schnittstelle vom Regenstrief Institute abgerufen werden.

Seit dem 1.1.2021 ist die Nutzung von LOINC® für die elektronische Patientenakte, die elektronischen Notfalldaten und die elektronische Patientenkurzakte gemäß § 355 Abs. 6. SGB V für den Datenaustausch von Laborwerten und klinischen Beobachtungen in Deutschland vorgesehen. LOINC® soll als wesentlicher Bestandteil des Medizinischen Informationsobjekts (MIO) Laborbefund der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bzw. mio42 GmbH verwendet werden. Um sich an diese Infrastrukturen anzubinden, sind Labore und Fachanwendungen angehalten, ihre internen Bezeichnungen für Untersuchungen auf LOINC® abzustimmen.

Die Anforderungen zur Weiterentwicklung von LOINC® in Deutschland werden von der AG LOINC des Kuratoriums für Klassifikationen im Gesundheitswesen (KKG) begleitet.

[...]

Quelle: BfArm, 16.08.2023