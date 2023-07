RICO: Qualitätssicherung der Krankenhaus-Abrechnung durch Künstliche Intelligenz des Fraunhofer-Instituts IAIS (GSG Consulting).

KI-gestützte Software zur Patientenabrechnung unterstützt und reduziert Kodierungsaufwand in Krankenhäusern. Der Software- und Medizincontrolling-Spezialist GSG und das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS sind für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der stationären Patientenabrechnung

eine exklusive Zusammenarbeit eingegangen. Ergebnis ist die Kodierunterstützungssoftware RICO: Erstmals findet damit eine trainierte KI mit

Kontextwissen für medizinisches Textverständnis in der stationären Kodierung in Deutschland

Anwendung. Die neue Lösung geht auf diese Weise weit über die aktuellen regelbasierten

Systeme hinaus.

RICO ist ein Hybrid-Softwaresystem, welches aus zwei zentralen, sich intelligent ergänzenden

Komponenten besteht. Alle digital vorhandenen Dokumente, die für die korrekte und

vollständige DRG-Patientenabrechnung notwendig sind, sowie aktuell vorhandene

Fallkodierungsinformationen aus Krankenhausinformations- und Subsystemen werden dazu

exportiert. RICO analysiert anschließend alle vorliegenden Dokumente in Hinblick auf

Kodiervorschläge und detektiert und visualisiert diese dann zuverlässig.

Das Fraunhofer IAIS hat langjährige Erfahrung im Bereich Künstliche Intelligenz und Natural

Language Understanding (NLU) und hat unter anderem im Bereich „Healthcare Analytics“

Systeme mit medizinischem Textverständnis entwickelt. Gemeinsam mit GSG wurden für die

erste Komponente der Software RICO KI-basierte Modelle für die stationäre

Patientenabrechnung in Krankenhäusern entwickelt und auf den DRG-Abrechnungsbereich

trainiert. Diese Modelle kommen exklusiv in RICO zum Einsatz. So erhält die Software ein

zentrales Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen in Krankenhäusern eingesetzten

Softwareprodukten im Bereich „Kodiervorschläge“.

In der zweiten Komponente der Software wurde zudem die langjährige und umfassende

Medizincontrolling-Expertise der GSG in ein medizinisches Regelwerk umgesetzt. Beide

Komponenten sind eng verzahnt und arbeiten intelligent zusammen, um jeweils die Stärken

beider Systeme zu bündeln und dem Kodierpersonal qualitativ hochwertige

Fallkodierungsinformationen zur Verfügung zu stellen. Mit RICO ist eine fallbegleitende

Kodierung am Bett durch Echtzeit-Datenscreening möglich. Die strukturierte und effiziente

Darstellung von Nachweisen in den digitalen Dokumenten stellt die zentrale Grundlage für

eine prüfungssichere Kodierung und einer effizienten Unterstützung im Bereich des

Abrechnungsprüfungsprozesses des Medizinischen Dienstes (MD) dar.

Mit Hilfe eines vom Fraunhofer IAIS entwickelten Annotationstools ist das Kodierpersonal in der

Lage, zusätzlich eigene Nachweise in der medizinischen Dokumentation zu markieren,

Abrechnungscodes zuzuordnen und automatisiert auf zukünftige Patientenabrechnungen

anzuwenden.

Die in der Kodierunterstützungssoftware RICO integrierte KI mit ihrem kontextuellen

medizinischen Textverständnis, das Annotationstool sowie das medizinische Regelwerk sind

ein lernendes System, das mit der Zeit immer besser wird. Dafür wird ein zentrales Modell

trainiert, periodisch aktualisiert und als Update an die Modelle in den Krankenhäusern

eingespielt. RICO wurde mit dem Prinzip „Privacy by Design“ entwickelt, das heißt,

Datenschutz und Datensicherheit werden in jeder Phase der Entwicklung mitgedacht und

überprüft. Die Software ist ohne zusätzlichen Aufwand des Kodierpersonals sofort

einsatzbereit und befindet sich bereits in mehreren Krankenhäusern im Echtbetrieb.

Welches Problem löst das Produkt:

Die Kodiersoftware RICO unterstützt die Qualitätssicherung der Krankenhaus-Abrechnung auf

unterschiedlichen Ebenen: Grundsätzlich stellt die Primärkodierung im Krankenhaus einen sehr

wichtigen komplexen Prozess dar, der zeitaufwendig, personalintensiv und gleichzeitig

fehleranfällig ist. Die zusätzliche Herausforderung einer zeitnahen und mit Nachweisen

gesicherten Abrechnung gegenüber den Kostenträgern verstärkt den Druck, insbesondere in

Hinblick auf die gesetzlichen Regelungen des MD-Reformgesetzes.

1. Intelligente, nachvollziehbare Nachweise aus der Patientenakte für

die Kodierung

Mit Hilfe von RICO sichert das Krankenhaus die Abrechnung durch fundierte und

nachvollziehbare Nachweise in der medizinischen Dokumentation ab. Durch die intelligente,

kontextuelle Dokumentenanalyse der Künstlichen Intelligenz mit Vorschlagsverfahren von

Abrechnungscodes gehören Probleme wie z. B. Tippfehler und synonym verwendete

Formulierungen der Vergangenheit an. Die Künstliche Intelligenz versteht die medizinische

Dokumentation als Ganzes, sodass notwendige Nachweise an unterschiedlichen Stellen in der

medizinischen Dokumentation gefunden werden. Dadurch werden auch in komplexen

medizinischen Sachverhalten keine Abrechnungscodes vergessen, eine qualitativ hochwertige

Abrechnung wird sichergestellt. Insbesondere in der OPS-Detektion stellt der KI-Ansatz eine

vielversprechende Alternative gegenüber regelbasierten Systemen dar.

2. Gesicherte Abrechnung - Bereitstellung von Nachweisen für das MDPrüfungsverfahren

Die Software RICO stellt automatisiert und standardisiert textuelle Nachweise aus der

Patientenakte zusammen, wodurch das Kodierpersonal eine effiziente und zeitsparende

Bereitstellung der im MD-Prüfungsverfahren benötigten Unterlagen erhält. Die manuelle Suche

nach Nachweisen für spezifische Codes oder Begründungen für Verweildauertage kann

dadurch erheblich reduziert werden.

3. Verbesserung der Kodierung durch „Lernen vom Anderen“

Alle Krankenhäuser, in denen RICO eingesetzt wird, profitieren von einer Art

Schwarmintelligenz: Die Software ist ein lernendes System, welche dem Ansatz „Lernen von

den Anderen“ folgt und die Informationen aus den KI-Systemen der anderen Krankenhäuser

integriert und dadurch stetig besser wird. Dabei fließen keine Daten – schon gar keine

personenbezogenen Informationen –, sondern es werden nur Modelle zwischen den

Krankenhäusern ausgetauscht. Dadurch ist das Kodierpersonal in der Lage, neue medizinische

Behandlungsspektren, die vorher nicht erbracht wurden, sofort mit RICO in der KrankenhausAbrechnung umzusetzen. So ist von Beginn an eine qualitätsgesicherte Abrechnung

gewährleistet.

4. Individualisiertes Anlernen der KI

Jedes Krankenhaus hat unterschiedliche Voraussetzungen und individuelle Gegebenheiten in

der medizinischen Dokumentation. Diese werden mit Hilfe des Fraunhofer IAIS-Annotationstools

(NLU.AnEx) berücksichtigt und umgesetzt: Das Kodierpersonal ist damit in der Lage, für

bestimmte Codes relevante Passagen zu markieren, dadurch verbessert sich das System.

Individuelle Definitionen, die über das Annotationstool in RICO einfließen, werden vor

Freigabe für die Schwarmintelligenz bzw. für die anderen Krankenhäuser von MedizinExperten der GSG sorgfältig überprüft.

5. Fallbegleitende Kodierung

Die moderne Weboberfläche von RICO unterstützt die fallbegleitende Kodierung, sodass

ebenso ärztlicherseits Kodier- oder Medikamentenhinweise auf Station in Echtzeit überprüft und

ggf. umgesetzt werden können.

6. MDK-Risikoscore

Mit der WIMM-Datenintegration erhält RICO einen verlässlichen MDK-Risikoscore auf Basis

realer Kodierstreichungen bzw. Ausbuchungen und bildet damit auch eine prospektive

Qualitäts- und Abrechnungs-Sicherung ab.

Quelle: GSG Consulting, 15.07.2020