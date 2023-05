Telekom stellt Ärzte-Messenger vor

TI Messenger der Telekom soll sichere Kurznachrichten für Ärzte und Patienten bieten (Medieninformation).

Telekom baut Angebot fürs Gesundheitswesen aus: Das Unternehmen stellt in Berlin auf der Branchenmesse DMEA ihren TI-Messenger vor. Die Smartphone-App soll die Kommunikation im Gesundheitswesen vereinfachen. Die Telekom zeigt auf der Messe auch Neu-Entwicklungen für die Telematik-Infrastruktur. Das

Unternehmen liefert den Zugang zum Branchennetz künftig aus der Cloud. Telekom-Gesundheitschef Gottfried Ludewig sagt: „Die Telekom kennt sich mit

hoch sicheren Mobilfunkdiensten und Applikationen aus. Beispiel

Corona-Warn-App: Die App war das Schweizer Taschenmesser in der Pandemie und

wurde mehr als 48 Millionen Mal heruntergeladen. Wir entwickeln jetzt einen

nützlichen Gesundheits-Messenger für Ärzte und Patienten. Patienten sollen

künftig mehr selbst über ihre Behandlung bestimmen. Eine sichere App für die

vertrauliche Kommunikation mit dem Arzt ist dafür die Basis.“

Patienten und Ärzte chatten über TI-Messenger

Kurznachrichten sind privater Alltag. Jetzt kommen speziell für Ärzte und

medizinische Fachkräfte ähnliche Nachrichten-Apps. Praxen und Kliniken tauschen

so beispielsweise Befunde oder Wund-Bilder aus. Die App ermöglicht

Pflege-Diensten in Echtzeit Rückfragen an den Facharzt – etwa, wenn ein Patient

seine Medikamente braucht. Sie ist auch für den Dienstplan oder Vertretung da.

Oder kann für Ärzte-Chatgruppen eingesetzt werden. Auch Funktionen wie

Video-Anruf kommen künftig dazu. Besonders nützlich soll die App in Zukunft

auch für die selbstbestimmte Kommunikation von Patientin und Patient zu

Therapien und allgemeinen Gesundheitsfragen sein.

Integration der App in Ärzte-Computer und Klinik-System

[...]

Quelle: Medieninformation, 26.04.2023