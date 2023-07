Aktuelle Lage der prähospitalen Blutgabe in Deutschland (Wehrmedizin).

Die prähospitale Gabe von Blutprodukten wird aktuell in Deutschland durch alle Fachgesellschaften der Medizin hindurch lebhaft – und teils emotional – kontrovers diskutiert. Ob die Gabe von Blut am Einsatzort sinnvoll ist, hängt maßgeblich von einsatztaktischen Faktoren wie von der Intensität der

Verletzung („Traumaload“), Anzahl der Verletzten, Entfernung zum nächsten Trauma-Center, vorhandenem Transportmittel, Infrastruktur u.v.m. ab. Dieser Artikel gibt einen

kurzen Überblick über die aktuelle Lage der prähospitalen Blutgabe in

Deutschland und anderen NATO-Nationen, zeigt mögliche Perspektiven für die

Zukunft auf und geht näher auf die Warmblutspende – insbesondere im

militärischen Umfeld – ein.

[...]

Quelle: Wehrmedizin, 11.11.2021