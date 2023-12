ICD-10-Code-basierte syndromische Surveillance akuter Atemwegserkrankungen mit COVID-19 im ambulanten Bereich (Robert Koch Institut, PDF, 3 MB).

In Deutschland erfolgt die syndromische Surveillance akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) im ambulanten Bereich durch die Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI. Seit 2006 existiert neben den klassischen Meldewegen ein System zur Elektronischen Erfassung von Diagnosecodes Akuter Respiratorischer

Erkrankungen (SEEDARE), über welches primärversorgende Praxen fallbasiert anonymisierte Daten von Patientinnen

und Patienten mit ARE anhand spezifischer ICD-10-Codes erfassen. Der Beitrag wertet die in SEEDARE erfassten

Daten in Zusammenhang mit den neu aufgenommenen ICD-10-Codes für COVID-19 aus. Zeitnahe und

valide Daten über die Häufigkeit und Verteilung von ARE mit COVID-19 sind essenziell für die

Einschätzung der epidemiologischen Lage und die Anpassung der Maßnahmen während der COVID-19-Pandemie.

Quelle: Robert Koch Institut, 29.07.2021