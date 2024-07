Positionspapier Schlaganfallnachsorge der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft / Teil 1: Nachsorge nach einem Schlaganfall: Status quo der Versorgungsrealität und Versorgungsdefizite in Deutschland (Springer).

Die Akutversorgung des Schlaganfalls in Deutschland hat ein sehr hohes Niveau, dargestellt durch die Stroke-Units. Die Erkrankung Schlaganfall hat eine Akutphase, gefolgt von einer chronischen Phase mit einem hohen und qualifizierten multi- und interprofessionellen Versorgungsbedarf. Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) hat 2020 eine

Nachsorgekommission gegründet, mit dem Ziel der Darstellung der aktuellen Versorgungssituation und zur Erarbeitung von Vorschlägen für eine Verbesserung der Versorgung nach der

Akutphase. In dieser Arbeit wird der Status quo ermittelt und Defizite benannt.

[...]

In Deutschland existiert kein anerkanntes strukturiertes Nachsorgekonzept für

Patienten nach einem Schlaganfall. Die bestehende hausarztbasierte Versorgung

ohne eine zukünftig stärkere und abgestimmte Integration der Neurologen

erschwert eine leitlinien- und qualitätsgesteuerte Nachsorge.

Aufgabenverteilungen sowie notwendige Ausbildungsstandards für ihre

leitliniengerechte Erfüllung durch die Fachgruppen liegen nicht vor. Zu selten

werden neben den medizinischen Domänen die physischen, sozialen und emotionalen

Domänen durch ein multiprofessionelles Versorgungsteam beachtet. Zu diskutieren

ist eine Weiterentwicklung eines regionalen Care-Management-Konzeptes.

Evaluiert werden müssen die Ergebnisse und die Kosten eines Nachsorgekonzeptes

vor einer breiten Anwendung.

[...]

Quelle: Springer, 03.01.2022