Weißbuch Geriatrie 2023

Bundesverband Geriatrie prognostiziert altersmedizinische Unterversorgung (Buchhandel).

Die neue, 4. Auflage des Weißbuchs Geriatrie zeigt deutlich verschärften Handlungsbedarf

Mit über 50.000 zusätzlichen Behandlungsfällen müssen stationäre und

teilstationäre geriatrische Kliniken und Rehabilitationskliniken bis zum Jahr

2030 rechnen. Diese und weitere Analysen legt der Bundesverband Geriatrie mit

seinem neuen Weißbuch vor, das am 27. April auf einer Pressekonferenz in Berlin

präsentiert wurde. Die neue, vierte Auflage enthält verlässliche Bedarfszahlen

rund um die größte Nutzergruppe des Gesundheitswesens. „Unsere Erhebungen

bieten die Basis für eine zukunftsorientierte Reform der Krankenhausversorgung,

die diese Entwicklungen sachgerecht und damit zukunftsorientiert aufgreifen

muss,“ resümiert Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Musolf.



Herausforderung Babyboomer

Die Prognose des Versorgungsbedarfs ist notwendig, um geriatriespezifische

Versorgungsstrukturen längerfristig zu gestalten. Dabei ist unbestritten, dass

durch die Babyboomer-Generation der Bedarf in den nächsten Jahren erheblich

anwachsen wird. Die konkrete Schätzung des Verbandes, in welcher Größenordnung

sich dieser Anstieg auf der Basis von 2019 in den Fachabteilungen der

Krankenhäuser im Jahr 2030 darstellen wird, geht von über 10 % aus (+ 38.227

Fälle). Für die geriatrische Rehabilitation wird eine Steigerung von 9,8 %

erwartet (+ 12.415).

Diese demografisch bedingten Effekte machen nach Erwartungen des Verbandes

zusätzliche Betten erforderlich: in Kliniken für Geriatrie 1.238 und in

geriatrischen Reha-Einrichtungen 520. Bereits zwischen 2013 und 2017 waren die

Fallzahlen allein in geriatrischen Krankenhäusern um 27 % gestiegen.

Doch greift zu kurz, wer nur die demografische Entwicklung allein betrachtet,

erläutert Verbands-Geschäftsführer Dirk van den Heuvel: „Um den tatsächlich

benötigten Bedarf abzubilden, müssen auch Patientinnen und Patienten mit

geriatrischem Profil in anderen medizinischen Disziplinen einbezogen werden.“

Um diese Gruppe eindeutig zu identifizieren, wird als Kriterium die

Dokumentation von zehn oder mehr spezifischen Nebendiagnosen herangezogen,

aufgrund derer bei Menschen über 70 Jahren von einer geriatrietypischen

Multimorbidität ausgegangen werden kann.

Mehr Kapazitäten, bessere Erreichbarkeit in der Fläche

Legt man nun die vorsichtige Schätzung zugrunde, dass 10 % der Patientinnen und

Patienten anderer Fachdisziplinen in Krankenhäusern geriatrisch versorgt werden

müssen, so ergibt sich ein zusätzlicher Kapazitätsbedarf von rund 5.860 Betten

in Kliniken für Geriatrie und 800 Betten in geriatrischen Reha-Kliniken. „Diese

Zahlen zeigen: Der Handlungsbedarf wird sich noch einmal deutlich verschärfen“,

unterstreicht Musolf.

Hinzu kommt, dass die Versorgung auch flächendeckend und regional, also

wohnortnah sein muss. Hier zeigt die Analyse, dass es derzeit längst nicht

überall möglich ist, Kliniken für Geriatrie innerhalb von 25 Minuten zu

erreichen. Ähnliches gilt für geriatrische Reha-Einrichtungen, die

deutschlandweit nicht überall innerhalb eines Fahrzeitradius von 45 Minuten

vorhanden sind. Diese Lücken bestehen insbesondere außerhalb von Ballungsräumen

und in ostdeutschen Regionen.



Angemessene Planzahlen für realistische Planung

Geriatrische Patientinnen und Patienten haben einen Rechtsanspruch auf

angemessene gesundheitliche Versorgung. Um diesen abzusichern, hat der

Bundesverband Geriatrie bereits 2022 in seinem Bundesweiten Geriatriekonzept

aufgrund verschiedener Kriterien als Soll-Vorgabe 50 geriatriespezifische

Betten je 10.000 Einwohner entwickelt. Sie verteilen sich folgendermaßen: 38

Betten in Kliniken für Geriatrie, 12 Betten in geriatrischen Rehakliniken.

„Diese Vorgabe wird derzeit ausschließlich in einem Bundesland annähernd

erfüllt, deutschlandweit wird sie in Kliniken mit derzeit durchschnittlich ca.

17 geriatriespezifischen Betten um ca. 54 % unterschritten“, benennt van den

Heuvel die Fakten. „In geriatrischen Reha-Einrichtungen liegt der

deutschlandweite Schnitt bei ca. sechs Betten.“ Einzelne Bundesländer halten

gar keine Kapazitäten in geriatriespezifischen Rehabilitationskliniken vor.

Der Verband befasst sich seit der 1. Auflage des Weißbuchs Geriatrie 2010 mit

zukünftigen Versorgungsbedarfen und hat dabei festgestellt, dass seine

Vorausschauen oft von der Realität überholt werden: So lag 2010 beispielsweise

die aufgrund demografischer Effekte geschätzte Anzahl geriatrischer

Patientinnen und Patienten im Krankenhaus für das Jahr 2020 bei 274.926 (Reha:

114.955). Tatsächlich betrug die Anzahl altersmedizinischer Fälle dort aber

bereits im Jahr 2019 374.462 (Reha: 126.444). Dazu dürften unter anderem der

bisher erfolgte Ausbau geriatriespezifischer Versorgungsstrukturen, die

zusätzliche Versorgung von Patientinnen und Patienten anderer Fachbereiche

sowie der medizinische Fortschritt beigetragen haben.

Quelle: Pressemeldung, 27.04.2023