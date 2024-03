10 Jahre EPRD-Datenauswertung: Zwei Millionen Gelenkersatzoperationen im Register erfasst (Pressemitteilung).

Zehn Jahre nach Start des Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) hat das Register jetzt die zwei-Millionen-Marke bei der Erfassung der OP-Dokumentationen überschritten. Damit ist es dem Team um Geschäftsführer Dr. Andreas Hey gelungen, eine zuverlässige Datenbasis

zur Beurteilung der hüft- und knieendoprothetischen Versorgung in Deutschland zu schaffen. Berlin, den 02.03.2022 – Das EPRD wurde 2010 auf Initiative der Deutschen

Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) gemeinsam mit dem

AOK-Bundesverband GbR, dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) sowie dem

Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed) gegründet. Seit Ende 2012 sammelt

und analysiert es Daten zur endoprothetischen Versorgung von Knien und Hüften in

Deutschland. Ziel ist, eine belastbare Datenbasis zur Beurteilung der jährlich

mehr als 400.000 (vor Corona) künstlichen Hüft- und Kniegelenksimplantationen zu

schaffen. Immer noch ist zu wenig über die Ursachen von Folgeoperationen und der Lebensdauer

von Implantaten im menschlichen Körper bekannt.

Zweitgrößtes endoprothetisches Register Europas

Die freiwilligen Datenlieferungen von mehr als 780 Kliniken decken mehr als 70

Prozent der Versorgung in Deutschland ab. Damit ist das EPRD innerhalb kürzester Zeit zum

zweitgrößten endoprothetischen Register Europas gewachsen. „Aber besonders

wichtig ist: Die Teilnahme der Kliniken am EPRD ist für die Patienten zu einem

Qualitätsmerkmal geworden. Die Klinik zeigt damit, dass sie transparent arbeitet, sich dem

Vergleich mit anderen Häusern stellt und vor allem an bestmöglichen Ergebnissen interessiert

ist. Das ist ein Stück gelebter Verbraucherschutz und gibt den Patienten Orientierung in

einer unübersichtlichen Angebotsstruktur“, so Professor Dr. Carsten Perka, Sprecher

des EPRD.

Eine Besonderheit des EPRD ist die Zusammenarbeit mit dem britischen National

Joint Registry (NJR). Die beiden Register haben Standards für eine in ihrer

Untergliederung einzigartige Produktdatenbank entwickelt. Diese soll international als

Blaupause für alle endoprothetischen Register dienen. Geschäftsführer Dr. Andreas Hey: „Das EPRD

ist in seiner Zusammensetzung einmalig. Wir zeigen, dass Qualitätssicherung auch auf

freiwilliger Basis durch eine Allianz aus Ärzten, Kassen, Kliniken und Industrie

funktioniert.

Insbesondere aber die langjährige Zusammenarbeit mit den Kliniken und ihre

Bereitschaft, uns ihre Operationsdaten pseudonymisiert zu überlassen, hat unsere

Registerarbeit erst möglich gemacht. Die aufgebaute Datenmenge liefert inzwischen wertvolle

Erkenntnisse für die Versorgungsforschung und -politik.“

Über das Endoprothesenregister Deutschland

Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) ist ein freiwilliges Register.

Ziel ist die Qualitätsmessung und -darstellung der endoprothetischen Versorgung in

Deutschland. Für Endoprothesenzentren (EPZ) ist die Datenlieferung verpflichtend. Betreiber des

EPRD ist die gemeinnützige EPRD Deutsche Endoprothesenregister gGmbH, eine

hundertprozentige Tochter der DGOOC.

Quelle: Pressemitteilung, 02.03.2022