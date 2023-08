Bauchspeicheldrüsen-OP: Geringere Sterblichkeit bei höheren Fallzahlen (Rapid-Report) (IQWiG, PDF, 3 MB).

In Kliniken, in denen häufiger komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas vorgenommen werden, stehen die Überlebenschancen besser In acht Prüfaufträgen, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) dem Institut

für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) erteilt hat,

geht es um die Frage, ob bei bestimmten Operationen ein Zusammenhang zwischen

der Menge der pro Krankenhaus erbrachten Leistung und der Qualität des

Behandlungsergebnisses nachweisbar ist. Für die siebte zu prüfende

Intervention, komplexe Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas), liegt

nun der Rapid-Report des IQWiG vor.

Danach ist bei komplexen Eingriffen am Organsystem Pankreas ein positiver

Zusammenhang zwischen der Leistungsmenge und der Qualität des

Behandlungsergebnisses ableitbar: In Krankenhäusern mit höheren Fallzahlen sind

die Überlebenschancen für die Patientinnen und Patienten insgesamt besser, es

kommt seltener zu tödlich verlaufenden Komplikationen und die

Krankenhausaufenthalte sind meist kürzer.

Riskante Eingriffe, die in der Regel elektiv durchgeführt werden

Die Bauchspeicheldrüse produziert sowohl Verdauungssekrete als auch Hormone wie

Insulin, Glukagon oder Somatostatin, die regulierend in den

Kohlenhydratstoffwechsel und in die Verdauung eingreifen.

Interventionen am Pankreas gelten als komplexe und somit riskante Eingriffe,

die in der Regel elektiv, also geplant durchgeführt werden. Solche Eingriffe

erfolgen ganz überwiegend aufgrund von entzündungsbedingten Komplikationen oder

wegen bösartiger Neubildungen.

Von 2009 bis 2014 wurden in Deutschland insgesamt circa 35 000 komplexe

Eingriffe am Pankreas wegen bösartiger Neubildungen durchgeführt. Die

Krankenhaussterblichkeitsraten für Patientinnen und Patienten, die sich in den

Jahren 2009 bis 2013 in Deutschland einem komplexen Eingriff am Pankreas

unterzogen, lagen bei etwa 10 Prozent.

Für komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas hat der G-BA für Deutschland

eine Mindestmenge festgesetzt, die derzeit bei zehn Behandlungen pro Jahr und

Krankenhausstandort liegt.

Positiver Zusammenhang zwischen Leistungsmenge und Überlebenschance

Das IQWiG-Projektteam hat 42 retrospektive Beobachtungsstudien identifiziert,

die den Zusammenhang zwischen der Leistungsmenge und der Qualität des

Behandlungsergebnisses bei komplexen Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse

untersucht haben. Davon enthielten 36 verwertbare Daten.

Die Auswertung der Daten zeigte, dass die Überlebenschancen für

Pankreas-Operierte insgesamt größer sind in Krankenhäusern mit höheren

Fallzahlen und in Behandlung bei Ärztinnen und Ärzten, die die Operation

häufiger durchführen. Auch für die Zielgrößen „therapiebedingte Komplikationen“

und „Krankenhausaufenthaltsdauer“ ist sowohl auf Krankenhaus- als auch auf

Arztebene ein Zusammenhang zwischen der Leistungsmenge und der Qualität des

Behandlungsergebnisses zugunsten von Krankenhäusern beziehungsweise Ärztinnen

und Ärzten mit hoher Leistungsmenge nachweisbar. Für die Zielgrößen „tödliche

Komplikationen“ und „tumorfreier Resektionsrand“ kann auf Krankenhausebene ein

positiver Zusammenhang zwischen der Leistungsmenge und der Qualität des

Behandlungsergebnisses abgeleitet werden. Für andere Zielgrößen ist entweder

kein Zusammenhang zwischen der Leistungsmenge und der Qualität des

Behandlungsergebnisses nachweisbar oder es lagen dazu keine verwertbaren Daten

vor.

Für die Beantwortung der Frage, welchen Einfluss konkret in die Versorgung

eingeführte Mindestfallzahlen für komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas

auf die Qualität des Behandlungsergebnisses haben, hat das IQWiG keine

aussagefähigen Studien gefunden.

Zum Ablauf der Berichtserstellung

Der G-BA hatte das IQWiG im Februar 2019 beauftragt, den Bericht zum

Zusammenhang zwischen Leistungsmenge und Qualität bei komplexen Eingriffen am

Organsystem Pankreas in einem beschleunigten Verfahren als „Rapid Report“ zu

erarbeiten. Die Arbeiten am Bericht konnten im Januar 2020 aufgenommen werden.

Der vorliegende Rapid Report wurde im August 2020 an den Auftraggeber

geschickt.

Quelle: IQWiG, 28.09.2020